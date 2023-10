Cựu trưởng phòng CSGT: Không chỉ đạo can thiệp phần mềm cấp hơn 5.000 biển số đẹp

An GiangÔng Nguyễn Bá Quận, cựu trưởng phòng CSGT, bác bỏ cáo buộc chỉ đạo cấp dưới can thiệp phần mềm cấp biển số xe để cấp 5.056 biển đẹp sai quy định.

Ngày 7/10, ông Quận, 61 tuổi và các bị cáo Nguyễn Hữu Ân, Bùi Quốc Khánh, Võ Chí Linh, Nguyễn Hoàng Em - cựu cán bộ Phòng CSGT đường bộ, bị xét xử về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Nguyễn Bá Quận tại phiên tòa hôm nay. Ảnh: Nguyễn Khánh

Theo cáo trạng, ông Quận đã chỉ đạo cấp dưới nghiên cứu cách thức can thiệp phần mềm cấp biển số ngẫu nhiên, để lấy biển số đẹp theo ý muốn.

Để giữ lại biển số đẹp, nhóm CSGT sẽ tắt màn hình hiển thị kết quả bên ngoài, khi chủ xe bấm biển số. Nếu chủ xe bấm được biển đẹp (nằm trong danh sách cần giữ lại), cán bộ sẽ giả vờ "mạng bị lỗi" rồi yêu cầu bấm lại để lấy biển ngoài danh sách.

Sau đó, cán bộ dùng tài khoản quyền lãnh đạo trên phần mềm (do ông Quận đưa), chuyển biển số đẹp vào "kho" ở trạng thái "chưa hoàn thành". Khi cần cấp biển số đẹp cho chủ xe nào thì CSGT sẽ can thiệp, lấy từ "kho" ra.

Nhà chức trách cũng cáo buộc nhóm CSGT còn lợi dụng chức năng dữ liệu cũ, trực tiếp thay đổi thông tin, lùi thời gian đăng ký và sửa từ biển "nền màu vàng, chữ và số màu đỏ" sang "nền màu trắng, chữ và số màu đen" để cấp theo nhu cầu. Trong thời gian từ tháng 8/2012 đến 6/2021, nhóm cán bộ này đã "phù phép" cấp sai quy định 5.056 biển số.

Trong đó, cựu trưởng phòng giữ lại khoảng 50 biển số đẹp cho người thân, bạn bè, người có quan hệ vay mượn tiền, lãnh đạo sở ngành và một doanh nghiệp vận tải... Tương tự, ông Ân (cựu đội phó Đội đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ) xin cấp trên cấp 20 biển số ôtô đẹp cho bản thân, người nhà để "tạo uy tín và thỏa mong muốn sở hữu biển số đẹp". Cựu đội trưởng Bùi Quốc Khánh xin nhiều biển số cho bản thân và người quen. Hai bị cáo còn lại là Võ Chí Linh, Nguyễn Hoàng Em được xác định vai trò giúp sức.

Tại tòa hôm nay, ông Quận bác bỏ cáo buộc đã đưa tài khoản quyền lãnh đạo cho cấp dưới với mục đích can thiệp vào phần mềm. Việc cấp biển số bằng phần mềm bấm số ngẫu nhiên còn mới, trong khi lực lượng CSGT trình độ vi tính rất yếu nên không thể can thiệp được. Còn lý do đưa tài khoản quyền lãnh đạo trên phần mềm cho cấp dưới, ông này khai: "Ân vài lần lên phòng bị cáo xin tài khoản để sửa chữa thao tác sai. Bị cáo nghĩ rằng Ân cần để cấp biển số cho dân nên đã đưa".

Cựu trưởng phòng khai chưa bao giờ đăng nhập vào tài khoản được cấp, không thay đổi mật khẩu vì bản thân "không rành vi tính, không hiểu thao tác" và cho rằng "cấp phó phòng sẽ phụ trách việc này".

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 13/10.

Liên quan vụ án, các chủ phương tiện khai đã xin được biển số đẹp nhờ quen biết ông Quận và một số cán bộ, hoặc phải chi 1-50 triệu đồng thông qua "cò làm biển số". Công an An Giang đã tách hành vi này thành vụ án Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ để điều tra riêng.

Ngọc Tài