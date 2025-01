Cựu trưởng Phòng cảnh sát Hình sự TP HCM bị bắt

Ông Nguyễn Đăng Nam, 47 tuổi, cựu trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM, bị bắt với cáo buộc có nhiều sai phạm.

Chiều 24/1, ông Nguyễn Đăng Nam (cựu trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự - PC02; nguyên trưởng Phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc - PV05) bị Công an TP HCM bắt tạm giam, theo báo Nhân Dân.

Nguồn tin cho biết ông Nam bị bắt tại Khánh Hòa, sau đó bị di lý về TP HCM và bị tước quân tịch.

Hiện, cơ quan điều tra chưa công bố hành vi sai phạm cụ thể của ông Nam.

Ông Nguyễn Đăng Nam khi còn là thượng tá, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự. Ảnh: Quốc Thắng

Hồi tháng 10/2022, ông Nguyễn Đăng Nam khi còn là Trưởng Phòng PC02 đã bị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP HCM cách tất cả chức vụ trong Đảng, do có hàng loạt vi phạm.

Ông Nam bị xác định vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, vi phạm thẩm quyền; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của ngành công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều vi phạm pháp luật.

Liên quan đến các sai phạm này, hồi đầu năm 2021, Bộ trưởng Công an đã điều động đại tá Nguyễn Đăng Nam về làm Trưởng Phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc Công an TP HCM.

Khi làm Trưởng Phòng PC02, ông Nam được đánh giá là người có năng lực. Ông là người chỉ huy hơn 400 trinh sát, ròng rã 12 ngày đêm bắt băng nhóm đặt bom trụ sở công an ở quận Tân Bình; phá các vụ trọng án, gây hoang mang dư luận như: 5 người trong gia đình ở Bình Tân bị giết; 2 hiệp sĩ đường phố bị sát hại, 3 người bị chém; bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị vợ thuê giang hồ truy sát; lần đầu tiên xử lý hình sự chủ vũ trường ở Sài Gòn...

Kiến Tường