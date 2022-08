Cựu trưởng Công an Tây Hồ khai bị cấp dưới 'cay cú, tư thù'

Hà NộiCựu đại tá Phùng Anh Lê khai bị cấp dưới vu khống nên vướng lao lý, còn hai cựu cán bộ Công an quận Tây Hồ nói phải tha người trái phép vì "không thể trái ý" ông Lê.

Ngày 12/8, TAND Hà Nội thẩm vấn 4 cựu công an quận Tây Hồ trong vụ án nhận hối lộ và thả người trái pháp luật. Bị cáo Phùng Anh Lê, cựu trưởng công an quận Tây Hồ, cựu trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội, được cách ly với ba người còn lại trong quá trình lấy lời khai.

Ba bị cáo Nguyễn Đức Châu, cựu Đội trưởng Cảnh sát hình sự; Vũ Công Ngọc, cựu Đội phó Đội Cảnh sát hình sự và Lê Đình Trung, cựu Đội phó Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, thuộc công an quận Tây Hồ đều thừa nhận hành vi như cáo trạng. Họ khai thả người theo chỉ đạo của "sếp", tức Trưởng công an quận Tây Hồ khi đó, ông Phùng Anh Lê.

Bị cáo Ngọc khai được phân công xác minh việc Nguyễn Hữu Tài đuổi đánh người, đòi nợ trên phố, vận động được Tài ra đầu thú, viết lời khai. Ngọc thấy cần thiết tạm giữ Tài nên làm văn bản đề xuất tạm giữ, gửi phó trưởng công an quận ký.

"Cả quận này của sếp, muốn làm gì chả được"

21h cùng ngày, tức 22/9/2016, Ngọc giao Tài cho bộ phận tạm giữ cùng nằm trong khuôn viên trụ sở Công an Tây Hồ. Song hai giờ sau, Ngọc bị sếp Lê gọi mang hồ sơ của Tài đến phòng làm việc để xem xét.

Bị cáo Vũ Công Ngọc tại tòa, ngày 12/8. Ảnh: Danh Lam

"Anh Lê hỏi tôi: Mày bắt nó chả có căn cứ gì. Tôi giải thích: Tài có dấu hiệu liên quan tín dụng đen, nhiều đối tượng khác chưa thể xác định, lại có dấu hiệu rõ ràng bắt giữ người trái pháp luật, tạm giữ là đúng luật", bị cáo Ngọc khai.

Ông Lê vẫn không đồng ý nên gọi thêm một đội phó Đội điều tra tổng hợp lên cùng đánh giá. Người này không được cho đọc hồ sơ, chỉ được ông Lê tóm tắt sự việc. Thấy sếp "đang quát mắng" và "có ý không muốn tạm giữ Tài", vị đội phó đành nhận xét tạm giữ như vậy là còn "non", sau đó đi về.

Theo lời khai của Ngọc, ông Lê nói "đêm nay Tài nó chết ở đấy ai chịu trách nhiệm?", mắng cấp dưới thêm một hồi lâu rồi yêu cầu xuống nơi tạm giữ để "nhận lại Tài".

Khi Ngọc thắc mắc "tạm giữ hay muốn thả, phải có quyết định hủy bỏ tạm giữ", ông Lê tiếp tục khiển trách và nói: "Đấy là việc của tôi, không phải lo".

Theo chỉ đạo của ông Lê, Ngọc xuống nhà tạm giữ và gặp Đội phó Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Lê Đình Trung đang trực, yêu cầu bàn giao lại Tài, theo lệnh của ông Lê.

Tại tòa, bị cáo Trung khai, đã hỏi Ngọc về quyết định hủy bỏ tạm giữ theo đúng quy định, nhưng chỉ được cho hay "sếp Lê chỉ đạo nhận hộ". Vì thế, Trung đáp: "Sếp chỉ đạo chú chứ chỉ đạo anh đâu, anh không giao".

Ngọc gọi điện ông Lê, bật loa ngoài để chỉ đạo trực tiếp đội phó Trung. "Anh Lê nói tôi giao Tài cho Ngọc mang về đội, trả hồ sơ, không tạm giữ nữa. Tôi không nói gì thì vài giây sau ông Lê gặng hỏi: Nghe rõ chưa?, tôi 'vâng' rồi tắt máy", bị cáo Trung khai tại phiên tòa hôm nay.

Để chắc chắn, Trung nói đã lập tức gọi điện báo Đội trưởng của mình và Phó công an quận. "Không anh nào phản bác gì, chỉ nói sếp Lê đã chỉ đạo thì phải làm, cả quận này của sếp, muốn làm gì chả được", bị cáo Trung nói.

Bị cáo Phùng anh Lê trong phiên tòa ngày 12/8. Ảnh: Danh Lam

Trở lại phòng xét xử, ông Lê phản bác tất cả thông tin trên của cấp dưới. Ông cho rằng Ngọc và Trung có khai như vậy do "cay cú, tư thù" do "mâu thuẫn lợi ích".

Cựu trưởng Công an quận Tây Hồ nhận mình là người thẳng thắn, trong nhiều cuộc họp đã công khai góp ý, kiểm điểm nhiều cán bộ. "Cấp phó của tôi có lần nhờ không khởi tố một bị can, nhưng tôi không chấp nhận, vì chứng cứ buộc tội quá rõ. Từ đó, tôi biết họ rất cay cú", ông Lê giãi bày.

"Cứ cho là vậy, nhưng bị cáo giải thích thế nào việc những người này khai khớp nhau và khớp với chứng cứ, lời khai các nhân chứng và cả của Tài?", chủ tọa Trần Nam Hà chất vấn.

Cựu trưởng Công an quận Tây Hồ vẫn khẳng định không có chuyện chỉ đạo tha người trái pháp luật. "Các anh ấy biết nếu đổ cho tôi là chủ mưu, các anh ấy sẽ nhẹ tội", ông Lê nói.

Cuộc giao dịch đưa tiền - thả người

Có mặt trong phiên tòa với tư cách nhân chứng, vợ của Tài, cho hay thời điểm chồng bị bắt, qua quan hệ xã hội, gia đình quen với ông Phùng Văn Bảy, chú họ của bị cáo Lê. Qua đó nhờ "chạy án".

Sau khi vay mượn, chị cùng hai người nhà đến gặp ông Bảy tại quán nước đối diện trụ sở Công an quận Tây Hồ vào khoảng 22h30 ngày 22/9/2016. Vợ Tài khai tiền gói trong giấy báo. "Anh Bảy cầm tiền đi vào công an quận, 15 phút sau đi ra, bảo 'xong rồi'", chị nói.

Trước HĐXX, ông Bảy khai nhờ đã gọi điện cho cháu trai và được ra giá 110 triệu đồng, cùng lời hẹn "chú cứ mang lên quận, hôm nay cháu ở văn phòng".

Ông Bảy tả phòng của bị cáo Lê ở tầng 2. "Khi tôi mang tiền vào, ông Lê bảo để tiền đấy rồi đi về, Tài sẽ được về thôi", ông Bảy khai.

Cựu trưởng Công an quận Tây Hồ phủ nhận lời khai này của chú họ, nói "chưa từng được nhờ vả hay nhận một đồng chạy án" nào từ ông Bảy.

Theo xác minh của nhà chức trách, ông Lê nhận tiền xong đã yêu cầu cấp dưới thả người. Tài được thả vào khoảng 0h ngày 23/9/2016, chưa đầy một ngày bị tạm giữ.

Cán bộ đội hình sự những ngày sau đó nhiều lần đề xuất lãnh đạo đội để xin ý kiến ông Lê tiếp tục xác minh. Tuy nhiên, bị cáo Châu, cựu Đội trưởng Cảnh sát hình sự, cho biết ông Lê không đồng ý cho làm, nhiều cán bộ cũng bị "gạt" ra khỏi sự việc. Ông Châu khai sếp Lê còn chỉ đạo "cho hòa giải, rút đơn".

Ngày 22/1/2021, Công an Hà Nội lật lại hồ sơ và khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Tài cùng đồng bọn về tội Cướp tài sản. Sai phạm của ông Lê cùng thuộc cấp sau đó được làm sáng tỏ.

Ngày 29/4/2021, Tài bị TAND Hà Nội phạt 2 năm tù do đánh con nợ, ép trả 4 triệu đồng.

Hải Thư