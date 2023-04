Cựu trưởng Công an quận Tây Hồ bị bác đơn kêu oan

Hà NộiÔng Phùng Anh Lê, cựu đại tá, cựu trưởng Công an quận Tây Hồ, bị toà phúc thẩm bác toàn bộ đơn kêu oan, y án sơ thẩm 7 năm 6 tháng tù.

20h ngày 20/4, sau một ngày xét xử phúc thẩm, TAND Cấp cao tại Hà Nội ra phán quyết trên với ông Lê về tội Nhận hối lộ.

HĐXX nhận định qua các tài liệu, chứng cứ thu thập được có đủ cơ sở kết luận ông Lê đã nhận hối lộ 110 triệu đồng để thả nghi phạm đang bị tạm giữ. Hành vi của cựu trưởng Công an quận Tây Hồ đã xâm phạm đến trật tự trị an, gây ảnh hưởng tiêu cực tới các cơ quan tiến hành tố tụng. Mức phạt sơ thẩm là phù hợp.

Về dân sự, toà tuyên buộc ông Lê nộp 110 triệu đồng đã hưởng lợi.

Trong phần xét xử hôm nay, cựu đại tá Lê "giữ nguyên quan điểm kêu oan", cho rằng không phạm tội như bản án sơ thẩm quy kết. Trong vụ án này, ông nhận trách nhiệm người đứng đầu với cương vị Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công quận Tây Hồ nhưng khẳng định "không nhận hối lộ". Ông xin được trình bày nhiều vấn đề nhưng liên tục bị chủ toạ ngắt do trùng lặp.

Cựu trưởng công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê tại toà, chiều 20/4. Ảnh: Phạm Dự

Theo bản án, tháng 9/2016, Nguyễn Hữu Tài ra đầu thú vì cùng đồng phạm bắt giữ, đánh một người nợ tiền. Khi xác minh, điều tra viên Đội hình sự Công an quận Tây Hồ thấy Tài có dấu hiệu của nhiều hành vi phạm tội khác nên đề xuất tạm giữ để điều tra.

Người thân của Tài sau đó tìm gặp ông Phùng Văn Bảy (chú họ của ông Lê) nhờ giúp đỡ. Ông Bảy đặt vấn đề và được ông Lê gật đầu với "giá" 110 triệu đồng. Tối 22/9/2016, ông Bảy giao tiền tại phòng làm việc của Trưởng công an quận Tây Hồ.

Khoảng 0h ngày 23/9/2016, Tài được về nhà sau gần một ngày bị tạm giữ. Nhiều ngày sau, cán bộ Đội hình sự đề xuất, xin ý kiến ông Lê tiếp tục xác minh nhưng bị gạt bỏ.

Ngày 22/1/2021, Công an Hà Nội lật lại hồ sơ và khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Tài cùng đồng bọn về tội Cướp tài sản nên việc làm của ông Lê bị phát giác. Toà phúc thẩm cho rằng vẫn đủ cơ sở khẳng định ông Lê đã nhận 110 triệu đồng của gia đình Tài, sau đó chỉ đạo miệng cấp dưới thả nghi can ngày ra khỏi nhà tạm giữ mà không đúng thủ tục pháp luật.

Trong vụ án này còn có ba cựu công an dưới quyền ông Lê ở Công an quận Tây Hồ nhưng không kháng cáo, họ bị phạt 4-10 tháng tù vì Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù.

Phạm Dự