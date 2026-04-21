Cựu trưởng Công an Phú Quốc phủ nhận cùng 'em gái nuôi' lừa đảo

An GiangTại tòa, ông Lê Văn Mót, cựu trưởng Công an TP Phú Quốc, phản bác cáo buộc cùng “em gái nuôi” Nguyễn Thị Hằng lừa đảo nhiều người chiếm đoạt gần 68 tỷ đồng.

Ngày 21/4, ông Mót và bà Hằng bị TAND tỉnh An Giang xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Hằng bị truy tố thêm tội Rửa tiền.

Nguyễn Thị Hằng và Lê Văn Mót tại phiên tòa ngày 21/4. Ảnh: Trần Thanh

Theo cáo trạng, từ năm 2018-2023, dù biết các thửa đất là đất rừng, đất Nhà nước quản lý, không thể cấp giấy chứng nhận, ông Mót vẫn giới thiệu Hằng ký hợp đồng "làm sổ đỏ". Thực tế, cả hai không có khả năng thực hiện nhưng vẫn đưa thông tin sai sự thật nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, tháng 11/2021, Mót nhận lời bà Trần (TP HCM) làm sổ đỏ, rồi móc nối để Hằng ký hợp đồng, đồng thời ấn định giá 38 triệu đồng cho mỗi 1.000 m², yêu cầu "đúng vậy mới ký".

Sau khi ký hai hợp đồng gần 200 tỷ đồng, Hằng đi xem đất, phát hiện là đất rừng nên báo lại. Mót trấn an rằng theo quy hoạch sẽ dời ranh rừng. Hằng sau đó nhận tổng cộng 22 tỷ đồng nhưng không thực hiện cam kết.

Từ phần đất dôi dư 3 ha, Hằng rủ Mót tìm người mua, lừa hai bị hại mua một ha với giá 6 tỷ đồng. Để tạo niềm tin, Mót hứa ba tháng sau sẽ bán lại với giá gấp 6 lần, đồng thời cam kết làm sổ đỏ với giá 5 tỷ đồng. Hai người chiếm đoạt thêm 11 tỷ đồng.

Bằng thủ đoạn tương tự, họ thực hiện thêm hai phi vụ, chiếm đoạt gần 35 tỷ đồng.

Lê Văn Mót tại phiên tòa ngày 21/4. Ảnh: Trần Thanh

'Em gái nuôi' khai làm theo chỉ đạo của ông Mót

Cơ quan tố tụng xác định Mót giữ vai trò tạo niềm tin, trực tiếp trao đổi, thúc giục chuyển tiền; Hằng đứng tên nhận tiền qua tài khoản. Sau khi nhận, Hằng khai đưa tiền mặt cho Mót hoặc chuyển qua nhiều tài khoản trung gian theo yêu cầu.

Ngoài ra, Hằng bị cáo buộc rửa tiền khi dùng gần 21 tỷ đồng mua bất động sản, nhờ người khác đứng tên hoặc giữ hộ để che giấu nguồn gốc.

Tại tòa, Hằng thừa nhận hành vi, khai nhiều lần ký hợp đồng theo đề nghị của Mót vì "anh là người Nhà nước không thể ký". Khi lo ngại vi phạm pháp luật, bà được trấn an: "Anh là trưởng công an thành phố, không thể có chuyện phạm pháp".

Ông Mót phủ nhận cầm tiền, nói bị hại tự chuyển khoản

Trái với lời khai của Hằng, ông Mót bác bỏ cáo buộc đồng phạm. Cựu đại tá thừa nhận có giới thiệu người có nhu cầu làm sổ đỏ cho Hằng, song khẳng định không cam kết làm được thủ tục. Ông cũng cho biết từng giới thiệu bạn bè mua đất vì nghĩ đây là "đất có nguồn gốc", người bán "là người tốt".

Mót nhiều lần khẳng định không nhận tiền từ Hằng hay các bị hại. Với các khoản chuyển vào tài khoản mang tên mình, ông giải thích do "anh em chơi thân có số tài khoản của nhau", bị hại tự chuyển để "tăng độ tin cậy" cho giao dịch với Hằng.

Chiều 21/4, phiên tòa sẽ tiếp tục với phần xét hỏi các bị hại và người liên quan.

Ngọc Tài