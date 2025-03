Cựu trưởng Công an Mỹ Tho kêu oan bất thành

Tiền GiangÔng Đoàn Văn Thanh, cựu trưởng Công an TP Mỹ Tho, bị tòa phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan không phạm tội khi "tha" hơn 230 xe vi phạm.

Ngày 7/3, TAND Tiền Giang tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm phạt ông Thanh (61 tuổi) 4 năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo HĐXX, tại tòa, bị cáo Thanh và các luật sư cho rằng hành vi "tha" xe vi phạm là do cả nể với người thân quen, người lao động khó khăn, không vì lợi ích cá nhân, không tư lợi. Tuy nhiên, các chứng cứ đã chứng minh hành vi của bị cáo đã được thực hiện nhiều lần, trong một thời gian dài với hơn 235 hồ sơ.

"Bị cáo là thủ trưởng cơ quan nhưng không thực hiện đúng theo nhiệm vụ Nhà nước giao, bút phê các hồ sơ, dẫn đến thuộc cấp bỏ qua việc phạt hành chính, gây thiệt hại tài sản Nhà nước. Như vậy là đủ yếu tố cấu thành hành vi phạm tội, không có cơ sở cho rằng oan sai", HĐXX nêu quan điểm.

Đối với kháng cáo của Võ Trần Chí Công (41 tuổi, nguyên cấp dưới của ông Thanh), HĐXX cho rằng bị cáo không đủ điều kiện để được hưởng án treo (do tòa sơ thẩm tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù). Tuy nhiên, do bị cáo "thành khẩn nhận tội" nên tòa chấp nhận một phần kháng cáo, giảm án xuống còn 3 năm tù.

Ông Đoàn Văn Thanh tại tòa phúc thẩm. Ảnh: Thường Sơn

Đây là vụ án được dư luận quan tâm, bởi trước đó 24 cán bộ đương chức lẫn về hưu trong ngành tố tụng, cùng một số ban ngành của tỉnh Tiền Giang, đã đồng gửi đơn đến các cơ quan tố tụng xin xem xét miễn trách nhiệm hình sự cho ông Thanh. Trong đơn, những người này nhận từng nhờ ông Thanh bỏ qua các vi phạm của người thân, nay xin nộp lại số tiền để khắc phục hậu quả. Họ cũng cho rằng hành vi "tha" những người vi phạm của cựu trưởng Công an Mỹ Tho không có tiêu cực, hối lộ mà chỉ vì tình đồng chí.

Theo bản án, từ năm 2013 đến năm 2016, ông Thanh là đại tá, Trưởng Công an TP Mỹ Tho. Trong thời gian này nhiều người quen của ông Thanh khi bị các lỗi xe vượt tải trọng, không có giấy phép lái xe, không chấp hành hiệu lệnh, chạy xe đánh võng, chiếm dụng hè phố... thay vì đến nộp phạt đã làm đơn xin giảm nhẹ, miễn hình phạt gửi đến Trưởng Công an Mỹ Tho. Ông Thanh bị xác định "lợi dụng chức vụ được giao", bút phê vào biên bản vi phạm, chỉ đạo cấp dưới chỉ phạt cảnh cáo. Người vi phạm sẽ mang hồ sơ có bút phê này đến tổ xử lý thuộc Đội CSGT hoặc trật tự, để được cán bộ Võ Trần Chí Công và Phạm Thị Quỳnh Anh "bỏ qua".

Trong 3 năm, ông Thanh đã chỉ đạo bỏ qua 235 hồ sơ vi phạm phạt tiền tại Đội CSGT - Trật tự, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 650 triệu đồng. Công và Quỳnh Anh bị xác định là đồng phạm, thực hiện theo chỉ đạo của ông Thanh. Đến nay, 3 cựu cán bộ đã tự nguyện khắc phục toàn bộ thiệt hại.

Ngoài bà Quỳnh Anh chấp nhận án phạt sơ thẩm 2 năm 6 tháng tù treo, ông Thanh sau đo kháng cáo kêu oan, còn Công xin giảm nhẹ hình phạt, chuyển từ tù giam sang án treo.

Tại tòa phúc thẩm, cựu trưởng công an Mỹ Tho cùng luật sư đều cho rằng án sơ thẩm đã "hình sự hóa vụ việc hành chính". Các bút phê của ông Thanh chưa phải là thực hiện thẩm quyền được giao nên không "lợi dụng chức vụ quyền hạn". Bị cáo không tư lợi trong vụ việc bởi những trường hợp bỏ qua cho người vi phạm đều là người dân có hoàn cảnh khó khăn hoặc người thân của cán bộ công an, VKS. Ngoài ra, cựu trưởng công an cũng cho rằng các kết quả giám định không đầy đủ, khách quan và đúng quy định.

Bị bác kháng cáo kêu oan, ông Thanh nói sẽ đề nghị cấp giám đốc thẩm xem xét bản án.

Thường Sơn