Cựu trưởng công an huyện nhận hối lộ để 'giúp đỡ cát tặc'

Thanh HóaÔng Lê Minh Tứ bị cáo buộc khi là Trưởng công an huyện Quan Sơn đã nhận bộ bàn ghế 150 triệu đồng để giúp 2 người khai thác cát trái phép trên sông Lò.

Ông Tứ, 57 tuổi, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố về tội Nhận hối lộ theo Điều 354 Bộ luật Hình sự, ngày 5/6.

Ông Lê Minh Tứ khi chưa bị khởi tố.

Cơ quan điều tra xác định, ngày 17/3/2024, khi còn đảm nhiệm chức Trưởng công an huyện Quan Sơn, ông Tứ đã nhận của Lương Đức Triều, Phan Văn Du một bộ bàn ghế gỗ bi (còn gọi là gỗ phay) trị giá 150 triệu đồng. Đây là món quà Triều và Du dành cho ông Tứ để được "tạo điều kiện" khai thác cát trái phép tại bãi bồi sông Lò, huyện Quan Sơn.

Cơ quan điểu tra chưa công bố hành vi sai phạm của những cá nhân liên quan.

Ông Tứ mang hàm đại tá, từng giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Thanh Hóa, sau đó được điều động làm Trưởng Công an huyện Quan Sơn. Khi công an cấp huyện giải thể, ông được điều chuyển về công tác tại phòng hồ sơ, Công an tỉnh Thanh Hóa.

Lam Sơn