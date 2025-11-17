Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự bị bắt

Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự Thích Vĩnh Tín bị bắt với cáo buộc tham ô, biển thủ công quỹ và nhận hối lộ.

Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, đã phê chuẩn lệnh bắt hòa thượng Thích Vĩnh Tín, cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự, chính quyền địa phương thông báo hôm 16/11.

Ông Thích Vĩnh Tín bị cáo buộc tham ô, biển thủ công quỹ và nhận hối lộ với tư cách người không phải công chức nhà nước. Cơ quan công an thành phố Tân Hương đang điều tra vụ án của ông.

Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự Thích Vĩnh Tín. Ảnh: Reuters

Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự bị cách chức, hủy pháp danh và điều tra hồi tháng 7 sau khi đối mặt loạt cáo buộc. Ông bị nghi biển thủ, chiếm đoạt công quỹ, tài sản của nhà chùa, quan hệ bất chính với nhiều phụ nữ và có con ngoài giá thú.

Ông Thích Vĩnh Tín, 60 tuổi, nhậm chức trụ trì Thiếu Lâm Tự vào năm 1999 và trong những thập niên sau đó đã mở rộng nghiên cứu cũng như quảng bá võ Thiếu Lâm ra nước ngoài. Ông được gọi là "sư thầy CEO" vì đã lập hàng chục công ty. Bản đồ kinh doanh của Thiếu Lâm Tự không ngừng mở rộng, lấn sân sang các lĩnh vực văn hóa, ẩm thực, dược phẩm, trang phục. Tuy nhiên, Thích Vĩnh Tín cũng bị chỉ trích là thương mại hóa Phật giáo.

Sau những bê bối của ông Thích Vĩnh Tín, Cơ quan Giáo hội Phật giáo Trung Quốc chỉ trích hành vi của ông "cực kỳ tệ hại, làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của cộng đồng Phật giáo cũng như hình ảnh của các nhà sư".

Thiếu Lâm Tự được xây dựng từ năm 495, là cái nôi của Thiền tông và nơi khai sinh ra môn võ Thiếu Lâm. Công trình này là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận.

Ngọc Ánh (Theo Xinhua, AFP)