Cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội xin giảm án

Hà NộiÔng Phạm Thái Hà, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội, xin giảm nhẹ án phạt 5 năm 6 tháng trong sai phạm nhận tiền của tập đoàn Thuận An.

Ông Phạm Thái Hà, 49 tuổi, là một trong 17 người kháng cáo bản án sơ thẩm vụ gian lận đấu thầu, liên quan tập đoàn Thuận An.

Tại phiên sơ thẩm mở tháng 9 ở TAND Hà Nội, ông Hà là người duy nhất bị tuyên phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Ông Hà mắt đỏ hoe nhìn người thân sau khi bị TAND Hà Nội tuyên 5 năm 6 tháng tù, chiều 18/9. Ảnh: Phạm Dự

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An, cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt 10 năm 6 tháng tù. Ông Hưng lĩnh án nặng nhất trong 29 bị cáo, về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng,

Ngoài kháng cáo xét lại hình phạt, ông Hưng cũng đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại hậu quả thiệt hại của Nhà nước tại các dự án xảy ra vi phạm và xem xét lại số tiền các bị cáo, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã nộp khắc phục.

8 bị cáo còn lại xin giảm nhẹ gồm: Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty 168 Việt Nam, án sơ thẩm 3 năm; Phạm Hoàng Tuấn, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hà Nội, án 4 năm 6 tháng; Vũ Hải Tùng, cựu Chi Cục trưởng, Cục Đường bộ Việt Nam, án 3 năm; Nguyễn Văn Thạo, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Bắc Giang cũ, án 6 năm; Trần Viết Cương, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Tuyên Quang cũ, án 5 năm 6 tháng; Đàm Văn Cường, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Bắc Giang cũ, án 4 năm 6 tháng; Trần Anh Quang, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An, 7 năm và Phạm Thanh Bình, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Quảng Ninh, án sơ thẩm 4 năm.

Còn lại, 7 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo, gồm các cựu cán bộ tại các Ban quản lý dự án địa phương và nhân viên Tập đoàn Thuận An. Tất cả bị tuyên phạm tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Lê Ô Pích, Cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, bị cấp sơ thẩm tuyên 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, là một trong 12 người không kháng cáo.

Nguyễn Duy Hưng, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An, bị dẫn giải tới TAND Hà Nội, chiều 18/9. Ảnh: Phạm Dự

Trong án sơ thẩm tuyên hôm 18/9, TAND Hà Nội đánh giá hành vi của các bị cáo rất nguy hiểm, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, vi phạm các quy định về bảo đảm công bằng, khách quan, minh bạch trong nhóm hoạt động đấu thầu, gây thiệt hại lớn về tài sản cho Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của các cơ quan.

Các bị cáo có năng lực trách nhiệm hình sự, trực tiếp tham gia các hoạt động đấu thầu và các gói thầu có sử dụng tiền ngân sách của Nhà nước. Họ biết rõ các quy định trong lĩnh vực đấu thầu nhưng vẫn cố ý thực hiện các hành vi vi phạm pháp.

Về trách nhiệm dân sự, tòa xác định cựu chủ tịch tập đoàn Thuận An là người có vai trò, trách nhiệm chính vì ông và tập đoàn được hưởng lợi từ hành vi vi phạm pháp luật. Tại tòa, ông Hưng và đại diện tập đoàn nêu quan điểm "sau khi các bị cáo khác nộp tiền khắc phục mà còn thiếu thì họ sẽ chịu nốt".

Bị cáo Lê Ô Pích, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang bị tuyên 3 năm tù, không kháng cáo. Ảnh: Phạm Dự

Tòa thông báo tổng số tiền đưa và nhận trái phép các bị cáo đã nộp lại là hơn 84 tỷ đồng; các bị cáo và gia đình khắc phục 70 tỷ đồng và 90.000 USD.

Tổng thiệt hại của nhà nước trong vụ án này bị cáo buộc là 120 tỷ đồng.

5 công trình liên quan sai phạm của các bị cáo trong vụ án này gồm: Dự án cầu Đồng Việt tại huyện Yên Dũng, tỉnhBắc Giang (cũ); dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ tại tỉnh Tuyên Quang (cũ); dự án Cầu Vĩnh Tuy 2 tại Hà Nội; dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam của Bộ Giao thông vận tải, nay là Bộ Xây dựng và Đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều - dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh.

Không xuất hiện, không được triệu tập đến tòa, nhiều cá nhân, cán bộ liên quan và có sai phạm đang được cơ quan điều tra tách hồ sơ, tiếp tục xử lý.

Thanh Lam