Cựu trợ lý Ferguson cảnh báo trung vệ Man Utd

Rene Meulensteen, cựu thành viên ban huấn luyện thời Alex Ferguson, cho rằng Matthijs de Ligt đang đối mặt với một mùa giải bước ngoặt tại Old Trafford.

"Phong độ của De Ligt là một mối lo. Cậu ấy chưa thể hiện sự ổn định và khả năng thủ lĩnh một cách đều đặn. Mùa trước, De Ligt nhiều lần chấn thương và cũng không phải lựa chọn số một của Ruben Amorim", Meulensteen nói với CoinPoker ngày 25/8.

Ngoài ra, theo Meulensteen, cân nặng cũng có thể trở thành rào cản lớn cho trung vệ Hà Lan. "Khi mới nổi ở Ajax, De Ligt là cầu thủ mạnh mẽ", ông nói. "Nhưng theo thời gian, cậu ấy trở nên hơi nặng nề. Điều này không phải lúc nào cũng có lợi cho lối chơi, dù vốn sở hữu thể hình vạm vỡ. Đây sẽ là mùa giải cực kỳ quan trọng với De Ligt".

Matthijs de Ligt (áo đỏ) tranh chấp với Victor Gyokeres trong trận Man Utd thua Arsenal 0-1 trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, Vương quóc Anh, vòng 1 Ngoại hạng Anh ngày 17/8/2025. Ảnh: PA

De Ligt trưởng thành từ lò đào tạo Ajax, được biên chế vào đội một sau khi Davinson Sanchez sang Tottenham hè 2017. Anh là đội trưởng trẻ nhất của Ajax, khi đeo băng thủ quân thay Joel Veltman bị chấn thương từ tháng 3/2018. Tổng cộng, De Ligt chơi 117 trận, ghi 13 bàn, cùng Ajax vô địch Hà Lan 2019, đoạt Cup Quốc gia Hà Lan 2019 và về nhì ở Europa League 2017.

Sau khi chuyển qua Juventus rồi Bayern Munich mà không gây được quá nhiều dấu ấn, anh cập bến Man Utd hè 2024. Mùa trước, trung vệ người Hà Lan chơi 42 trận, trong đó 29 trận tại Ngoại hạng Anh.

Theo Meulensteen, cuộc cạnh tranh cho vị trí trung vệ ở Man Utd đang diễn ra khá khốc liệt, nhưng tính hiệu quả chưa cao. HLV Ruben Amorim hiện sử dụng hệ thống ba hậu vệ, với các lựa chọn gồm De Ligt, Harry Maguire, Lisandro Martinez, Leny Yoro, trong khi các hậu vệ cánh như Diogo Dalot, Luke Shaw, Noussair Mazraoui cũng có thể được kéo vào giữa.

"Man Utd có rất nhiều trung vệ để lựa chọn", ông nói tiếp. "Muốn tạo sự ổn định, các cầu thủ phải duy trì sự ăn ý và hiểu rõ chuyển động của nhau. Dĩ nhiên, chấn thương có thể buộc HLV phải xoay tua, nhưng De Ligt cần sự ổn định. Cậu ấy mới 26 tuổi, tôi còn tưởng nhiều hơn, bởi đã chơi cho nhiều CLB lớn. Lý tưởng nhất, De Ligt có thể là chốt chặn chắc chắn trong 4 năm tới. Chúng ta sẽ cùng chờ xem".

De Ligt đã đá chính cả hai trận mở màn Ngoại hạng Anh mùa này, khi Man Utd thua Arsenal 0-1 trên sân nhà và hòa 1-1 trên sân Fulham. Hôm nay, anh và các đồng đội hành quân tới sân của CLB hạng dưới Grimsby Town đá vòng hai Cup Liên đoàn.

Hồng Duy (theo Daily Mail)