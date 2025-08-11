Cứu trẻ sơ sinh ngưng tim khi mẹ đẻ rơi

TP HCMNgười phụ nữ mang thai 31 tuần, vừa tiêm thuốc trưởng thành phổi, bất ngờ vỡ ối và sinh rớt khi chờ xe cấp cứu, em bé chào đời tím tái, ngưng tim.

Ngày 11/8, BS.CK2 Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM, cho biết người nhà được điều phối viên 115 hướng dẫn ép tim sơ cứu từ xa. Hai kíp cấp cứu thuộc trạm vệ tinh Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn và Bệnh viện Lê Văn Thịnh cũng nhanh chóng có mặt tại phường Cát Lái, hôm 9/8.

Các y bác sĩ đã kẹp dây rốn, truyền dịch và nhanh chóng chuyển người mẹ đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh, em bé đến Bệnh viện Nhi đồng 2. Hiện bé đã có mạch ổn định, hô hấp yếu và được thở oxy tại khoa hồi sức sơ sinh.

Theo bác sĩ Long, trường hợp này là minh chứng cho tầm quan trọng của việc gọi 115 ngay khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Tổng đài 115 không chỉ điều phối lực lượng y tế đến nhanh nhất mà còn hướng dẫn người dân thực hiện các bước sơ cứu kịp thời - có thể quyết định sự sống còn của bệnh nhân.

Y bác sĩ Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM. Ảnh: Hoàng Việt

Gần ba tuần trước, 115 TP HCM cũng cứu sống ngoạn mục cháu bé sinh rớt tại nhà ở phường Chánh Hưng. Người gọi cấp cứu là bà ngoại của bé, ban đầu đứng dưới lầu và quá sợ hãi không dám tiếp cận con gái và cháu. Điều phối viên 115 trấn an, động viên, bà mới lên kiểm tra và thấy cháu tím tái, ngưng thở.

Nhận hướng dẫn sơ cứu qua điện thoại, bà đã thực hiện ép tim hồi sức cho cháu trước khi kíp 115 tiếp cận hiện trường. Các bác sĩ và điều dưỡng tiếp tục hồi sức tích cực, đặt nội khí quản, bóp bóng thở oxy, giúp bé hồng hào trở lại và có mạch rõ. Bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1, mẹ đến Bệnh viện Từ Dũ. Mẹ bé có khám sản khoa, xác định thai có dây rốn quấn cổ hai vòng, nước ối ít. Hiện bé được điều trị tại hồi sức của bệnh viện.

Đẻ rơi có thể khiến cả mẹ và con gặp rất nhiều biến chứng nguy hiểm. Trẻ có thể bị suy hô hấp, suy tuần hoàn, nhiễm trùng máu và các bệnh lý về đường hô hấp do không đảm bảo điều kiện khi sinh nở. Người mẹ có thể gặp biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Bác sĩ khuyến cáo thai phụ cần khám thai định kỳ. Khi có các dấu hiệu bất thường như đau bụng, ra máu hoặc nước âm đạo, cần nhập viện sớm để được xử trí cấp cứu kịp thời tại các cơ sở y tế có đầy đủ chuyên khoa sản, nhi. Khi gặp tình huống nguy hiểm đến tính mạng, cần gọi ngay 115 để được hướng dẫn xử trí kịp thời.

Lê Phương