Cựu Trạm trưởng giao thông đường thủy ở An Giang lĩnh hơn 5 năm tù

Huỳnh Hữu Trí, cựu Trạm trưởng giao thông đường thủy Tân Châu, chỉ đạo cấp dưới nhận tiền của các sà lan cát để bỏ qua sai phạm.

Ngày 21/3, ông Trí bị TAND tỉnh An Giang phạt 5 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ. Cùng tội danh, Lê Văn Phát, Đào Quốc Vĩ (cựu cán bộ trạm đường thủy) lĩnh án 4 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo bị cấm đảm nhiệm chức vụ một năm sau khi chấp hành xong hình phạt.

Theo cáo trạng, Trí được phân công Trạm trưởng giao thông đường thủy Tân Châu từ tháng 8/2022 cùng 2 Trạm phó và 5 cán bộ, có nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, tuần tra, kiểm soát và xử lý các phương tiện vi phạm.

Trí, Phát, Vĩ tại phiên tòa ngày 21/3. Ảnh: Nguyễn Khánh

Từ tháng 5/2024, Trí chỉ đạo Phát, Vĩ nhận hối lộ để bỏ qua sai phạm của sà lan chở cát. Nhóm này thống nhất giao cho Phong - một người dân địa phương đưa chủ phương tiện vào trạm, thu phí vận chuyển 30.000 đồng.

Các chủ sà lan hối lộ bằng cách kẹp tiền vào hồ sơ để bỏ qua lỗi chở quá tải và giải quyết thủ tục nhanh. Cuối mỗi ngày, Phát, Vĩ đưa tiền hối lộ cho Trí, kèm danh sách các phương tiện, số tiền mỗi lượt với quy ước 1 cm là 100.000 đồng.

Chiều 12/5/2024, Tổ Thanh tra đặc biệt liên ngành của Bộ Công an tiến hành kiểm tra Trạm Tân Châu phát hiện Phát nhận tiền của các phương tiện. Mở rộng điều tra, công an xác định trong 4 ngày từ 6/5 đến 9/5, Phát, Vĩ nhận tổng cộng 368 triệu đồng.

Riêng ba ngày 10 đến 12/5 hai cán bộ chưa kịp đưa 120 triệu đồng tiền hối lộ cho cấp trên, do trùng ngày nghỉ. Như vậy, chỉ trong 6 ngày nhóm cán bộ đã nhận gần 450 triệu tiền hối lộ. Trung bình mỗi ngày có 200 phương tiện đưa số tiền từ 100.000 đồng đến một triệu đồng mỗi lượt.

Biết bị lộ, Trí xé danh sách nhận tiền của 4 ngày, song từ lời khai của các chủ phương tiện, các thuộc cấp và chữ viết của Trí phù hợp với các tài liệu thu thập được, đủ cơ sở buộc tội chủ mưu của Trí. Ông này sau đó thừa nhận hành vi.

Riêng các chủ phương tiện đưa hối lộ do số tiền chưa đến mức truy cứu mức truy cứu trách nhiệm hình sự, cơ quan điều tra chuyển Công an tỉnh An Giang xử lý theo thẩm quyền.

Ngọc Tài