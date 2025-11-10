Cựu tổng thống Yoon bị cáo buộc 'cố tình gây chuyện' với Triều Tiên

Cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị cáo buộc ra lệnh cho UAV bay qua Triều Tiên để kích động căng thẳng, nhằm có cớ ban bố thiết quân luật.

Công tố viên Park Ji-young ngày 10/11 cho biết nhóm công tố viên đặc biệt đã truy tố ông Yoon với cáo buộc "lạm quyền và hỗ trợ kẻ thù", bởi việc ông ra lệnh cho quân đội triển khai máy bay không người lái hoạt động trên vùng trời Triều Tiên là động thái nhằm khiêu khích Bình Nhưỡng và lợi dụng phản ứng đó để áp lệnh thiết quân luật.

Theo bà Park, cựu tổng thống Yoon và hai quan chức quốc phòng cấp cao là cựu bộ trưởng quốc phòng Kim Yong-huyn cụng cựu lãnh đạo cơ quan phản gián quân đội Yeon In-hyung "đã âm mưu tạo điều kiện để ban bố thiết quân luật khẩn cấp, làm tăng nguy cơ đối đầu vũ trang với Triều Tiên và gây tổn hại cho lợi ích quân sự của Hàn Quốc".

Cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trình diện tòa án ở Seoul ngày 26/9. Ảnh:Yonhap

Bà cho hay nhóm công tố đã tìm được bằng chứng thuyết phục là bản ghi nhớ trong điện thoại của ông Yoon được viết hồi tháng 10/2024, trong đó ghi chú những cụm từ "tạo ra tình hình bất ổn", "thiết bị bay không người lái", "các mục tiêu như Bình Nhưỡng" hoặc thành phố cảng Wonsan. Bà Park không tiết lộ thêm vì nguy cơ rò rỉ bí mật quân sự.

Triều Tiên từng cáo buộc Seoul sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) thả truyền đơn xuống thủ đô Bình Nhưỡng ba lần trong tháng 10/2024. Ông Kim khi đó phủ nhận một cách mơ hồ, nhưng quân đội Hàn Quốc sau này lại tuyên bố không thể xác nhận thông tin mà Bình Nhưỡng đưa ra có chính xác hay không.

Căng thẳng leo thang mạnh vào thời điểm đó, khi Triều Tiên đe dọa đáp trả bằng vũ lực. Khi ban bố thiết quân luật vào tháng 12/2024, ông Yoon đề cập đến "mối đe dọa từ Triều Tiên", gọi quốc hội là "sào huyệt tội phạm" và "thế lực chống nhà nước".

Cựu tổng thống điều binh sĩ vũ trang tới trụ sở quốc hội để ngăn chặn các nhà lập pháp bỏ phiếu bác bỏ thiết quân luật nhưng thất bại. Ông Yoon bị bắt trong một cuộc đột kích vào rạng sáng hồi tháng 1, trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Hàn Quốc bị bắt.

Ông bị phế truất vào tháng 4 và đang bị xét xử tội nổi loạn cùng các tội khác liên quan tới tuyên bố thiết quân luật. Ông Kim và ông Yeo bị truy tố với cáo buộc đóng vai trò chủ chốt trong việc để ông Yoon ban bố thiết quân luật.

Seoul và Bình Nhưỡng vẫn trong tình trạng chiến tranh về mặt kỹ thuật, do Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 kết thúc bằng hiệp định đình chiến thay vì hiệp ước hòa bình. Quan hệ giữa hai bên căng thẳng hơn sau khi ông Yoon nhậm chức tổng thống hồi tháng 5/2022.

Hồng Hạnh (Theo AFP, AP)