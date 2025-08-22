Cựu tổng thống Sri Lanka bị bắt

Cảnh sát Sri Lanka bắt cựu tổng thống Wickremesinghe trong khuôn khổ chiến dịch chống tham nhũng do chính phủ nước này tiến hành.

Hãng thông tấn AFP dẫn lời một điều tra viên Sri Lanka cho biết cựu tổng thống nước này Ranil Wickremesinghe bị cảnh sát bắt hôm nay, sau khi giới chức thẩm vấn ông về chuyến thăm London hồi tháng 9/2023.

Cựu lãnh đạo Sri Lanka dừng chân tại thủ đô của Anh trên đường trở về từ hội nghị thượng đỉnh G77 tại Havana, Cuba. Ông và vợ Maithree đã tham dự một buổi lễ tại Đại học Wolverhampton, nơi bà được phong tặng danh hiệu giáo sư danh dự.

Theo điều tra viên Sri Lanka, ông Wickremesinghe sẽ bị đưa ra xét xử với cáo buộc sử dụng tài sản nhà nước cho mục đích cá nhân.

Văn phòng của cựu tổng thống Sri Lanka trước đó phủ nhận chính trị gia này đã lợi dụng chức vụ để đến London. Ông Wickremesinghe cũng khẳng định vợ mình tự thanh toán chi phí đi lại và không sử dụng công quỹ.

Ông Wickremesinghe (giữa) đến tòa án sau khi bị bắt tại Colombo hôm 22/8. Ảnh: AFP

Dù vậy, Cục Điều tra Hình sự Sri Lanka (CID) cho rằng ông đã dùng ngân sách nhà nước để trang trải chi phí cho chuyến đi và trả lương cho vệ sĩ. Ba người từng là cố vấn cấp cao của cựu tổng thống Sri Lanka đã bị CID thẩm vấn trong tháng này.

Ông Wickremesinghe trở thành tổng thống Sri Lanka vào tháng 7/2022 để đảm nhận phần còn lại trong nhiệm kỳ của người tiền nhiệm Gotabaya Rajapaksa, sau khi ông Rajapaksa phải từ chức trước áp lực từ các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tháng nhằm phản đối tình trạng tham nhũng và quản lý yếu kém của chính phủ.

Trong thời gian tại nhiệm, ông Wickremesinghe đã kêu gọi được gói cứu trợ 2,9 tỷ USD từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vào đầu năm 2023. Cựu tổng thống Sri Lanka được ghi nhận là đã giúp nước này ổn định nền kinh tế sau cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất trong lịch sử hồi năm 2022.

Ông đã tăng gấp đôi thuế và xóa bỏ trợ cấp năng lượng trong khuôn khổ các biện pháp thắt lưng buộc bụng nhằm tăng ngân sách. Tuy thất bại trong cuộc bầu cử vào tháng 9/2024, chính trị gia này hiện vẫn là thành viên chủ chốt của phe đối lập, dù liên minh của ông chỉ còn giữ hai trên tổng 225 ghế tại quốc hội.

Ông Wickremesinghe là thành viên cấp cao nhất của phe đối lập bị bắt trong khuôn khổ chiến dịch chống tham nhũng do Tổng thống Kumara Dissanayake phát động sau khi lên nắm quyền.

Nhiều chính trị gia đối lập, trong đó có hai cựu bộ trưởng cấp cao, đã bị tuyên nhiều nhất là 25 năm tù vì tội tham nhũng sau khi chính phủ cánh tả nhậm chức.

Một số thành viên thuộc đảng của cựu tổng thống Rajapaksa cũng đã bị truy tố với cáo buộc sử dụng công quỹ sai mục đích. Nhiều người trong số họ đang được tại ngoại để chờ xét xử.

Chính phủ của Tổng thống Dissanayake hồi đầu tháng luận tội tư lệnh cảnh sát sau khi cáo buộc ông này cầm đầu một đường dây tội phạm chuyên trợ giúp chính trị gia. Lãnh đạo hệ thống nhà tù của Sri Lanka cũng đã bị giam vì tham nhũng.

Phạm Giang (Theo AFP)