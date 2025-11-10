Cựu tổng thống Sarkozy nói cuộc sống ở tù như 'ác mộng'

Ông Sarkozy mô tả việc bị giam ở nhà tù là "cơn ác mộng", đề nghị được chấp hành phần còn lại của bản án tại nhà.

Trong phiên điều trần của tòa án Paris hôm nay, cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, 70 tuổi, xuất hiện qua cuộc gọi video từ nhà tù, mặc áo màu xanh đậm và ngồi cạnh các luật sư. Phiên điều trần được tổ chức để xem xét đề nghị được tại ngoại của cựu tổng thống.

"Chuyện này thật khó khăn và chắc chắn rất khó khăn với bất kỳ tù nhân nào. Tôi thậm chí có thể nói là nó rất khắc nghiệt", ông Sarkozy nói và thêm rằng các nhân viên nhà tù đã giúp "cơn ác mộng này trở nên có thể chịu đựng được, bởi đó là một cơn ác mộng".

Ông Sarkozy ngồi tù từ ngày 21/10 tại nhà tù La Sante ở thủ đô Paris, trở thành cựu nguyên thủ quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu (EU) bị giam giữ. Ông ngồi tù cùng hai sĩ quan an ninh để đảm bảo an toàn theo cơ chế bảo vệ cựu nguyên thủ.

Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy rời phiên tòa ở Paris hôm 25/9. Ảnh: AFP

Tại tòa, luật sư Christophe Ingrain, người đã vào thăm ông Sarkozy hàng ngày, cho rằng cựu tổng thống sẽ được an toàn hơn ở bên ngoài nhà tù. "Ông ấy đã đối mặt với những lời dọa giết, nghe thấy những tiếng la hét vào ban đêm và chứng kiến hoạt động can thiệp khẩn cấp ở buồng giam bên cạnh, khi một tù nhân tự làm mình bị thương", luật sư nói.

Công tố viên Damien Brunet đã đề nghị tòa án cho phép ông Sarkozy được tại ngoại trong thời gian chờ kháng cáo, cho rằng điều này không làm gia tăng "nguy cơ thông đồng và gây áp lực với nhân chứng", do bị cáo phải chịu giám sát tư pháp.

Thẩm phán sau đó ra phán quyết cho phép ông Sarkozy được tại ngoại sau 20 ngày ngồi tù.

Ông Sarkozy hôm 25/9 bị một tòa sơ thẩm tuyên phạt 5 năm tù với cáo buộc ông và các trợ lý hồi năm 2005 đạt thỏa thuận với cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi để huy động tài trợ bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử diễn ra sau đó hai năm.

Đổi lại, ông Sarkozy cam kết giúp ông Gaddafi khôi phục hình ảnh trên trường quốc tế, sau khi Libya bị phương Tây cáo buộc đánh bom máy bay ở Scotland vào năm 1988 và một chiếc khác tại Niger hồi năm 1989, khiến hàng trăm hành khách thiệt mạng.

Phiên tòa phúc thẩm về phán quyết này dự kiến diễn ra vào tháng 3 năm sau. Điều đó đồng nghĩa ông Sarkozy hiện tại vẫn được coi là vô tội và tòa phúc thẩm sẽ đánh giá mức độ cần thiết của biện pháp tạm giam trước khi xét xử.

Theo luật của Pháp, ông Sarkozy chỉ có thể bị giam nếu không còn cách nào khác để bảo vệ chứng cứ, ngăn việc tác động nhân chứng, trốn thoát, tái phạm hoặc để đảm bảo an toàn cho chính ông. Nếu không, ông sẽ được tại ngoại dưới sự giám sát của tòa, có thể bị quản thúc tại nhà và đeo vòng điện tử.

Thanh Tâm (Theo AFP, Guardian)