Cựu tổng thống Pháp Sarkozy vào tù

Ông Sarkozy bị đưa đến nhà giam ở Paris, bắt đầu thụ án 5 năm tù do tìm cách huy động tiền tài trợ tranh cử từ cố lãnh đạo Libya Gaddafi.

Đoàn xe của cảnh sát Pháp hôm nay áp giải cựu tổng thống Nicolas Sarkozy, 70 tuổi, từ nhà riêng đến nhà tù La Sante ở thủ đô Paris. Ông là cựu nguyên thủ quốc gia đầu tiên ở Liên minh châu Âu (EU) phải ngồi tù.

"Chào mừng Sarkozy!", "Sarkozy đến rồi", tù nhân la hét từ phòng giam khi cựu tổng thống được đưa tới.

Ông Sarkozy có thể sẽ bị giam trong phòng rộng 9 m2 tại khu biệt giam của nhà tù để tránh tiếp xúc với tù nhân khác. Trong thời gian biệt giam, tù nhân được phép ra ngoài một lần mỗi ngày, ở một mình trong khoảng sân nhỏ. Ông Sarkozy sẽ được phép gặp người thân ba lần một tuần.

Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy rời nhà riêng để di chuyển tới nhà tù La Sante ở Paris ngày 21/10. Ảnh: AFP

Trong bài đăng trên mạng xã hội khi đang bị chuyển tới nhà tù, ông Sarkozy phủ nhận mọi sai phạm. "Sáng nay không phải cựu tổng thống của nước cộng hòa bị bỏ tù, mà là một người vô tội. Chẳng có gì phải nghi ngờ, sự thật cuối cùng sẽ chiến thắng", ông đăng trên X.

Cựu tổng thống Pháp hôm 25/9 bị tuyên phạt 5 năm tù vì tội danh âm mưu phạm pháp. Công tố viên cho biết ông Sarkozy và các trợ lý hồi năm 2005 đạt thỏa thuận với cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi để huy động tài trợ bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử diễn ra sau đó hai năm.

Đổi lại, ông Sarkozy cam kết giúp ông Gaddafi khôi phục hình ảnh trên trường quốc tế, sau khi Libya bị phương Tây cáo buộc đánh bom máy bay ở Scotland vào năm 1988 và một chiếc khác tại Niger hồi năm 1989, khiến hàng trăm hành khách thiệt mạng.

Tòa khẳng định hành vi phạm tội của ông Sarkozy có mức độ "nghiêm trọng đặc biệt", song bác bỏ kết luận của công tố viên rằng cựu tổng thống đã được hưởng lợi nhờ tiền tài trợ tranh cử bất hợp pháp.

Sau khi tòa tuyên án, ông Sarkozy đã tuyên bố ông sẽ "ngủ trong tù nhưng ngẩng cao đầu".

Ông Sarkozy nắm tay vợ, ca sĩ Carla Bruni khi rời nhà. Ảnh: AFP

Hàng chục người ủng hộ và người thân đã đứng bên ngoài nhà cựu tổng thống từ sáng sớm 21/10, một số người giơ cao ảnh chân dung của ông. "Nicolas, Nicolas! Trả tự do cho Nicolas", họ hô vang khi ông nắm tay vợ, ca sĩ Carla Bruni, và rời khỏi nhà.

Trước đó, đám đông hát quốc ca Pháp. "Đây thực sự là ngày buồn cho nước Pháp và nền dân chủ", Flora Amanou, 41 tuổi, nói.

Luật sư của cựu tổng thống, Christophe Ingrain, cho biết đã đệ trình yêu cầu trả tự do cho ông Sarkozy. Về lý thuyết, tòa phúc thẩm Paris có hai tháng để quyết định liệu có để ông được tại ngoại trong lúc chờ xét xử phúc thẩm, nhưng thông thường khoảng thời gian này sẽ ngắn hơn. "Ông ấy sẽ phải ở trong tù ít nhất ba tuần đến một tháng", Ingrain nói.

Cựu tổng thống Pháp Sarkozy vào tù Ông Sarkozy chào người ủng hộ khi rời khỏi nhà riêng để tới nhà giam ở Paris ngày 21/10. Video: Paris Match

Ông Sarkozy, 70 tuổi, đảm nhiệm chức vụ tổng thống Pháp từ năm 2007 đến 2012. Ngoài các hậu quả về pháp lý, ông đã bị tước huân chương Bắc Đẩu Bội tinh, danh hiệu cao quý nhất của đất nước.

Dù vậy, cựu lãnh đạo Pháp vẫn duy trì được tầm ảnh hưởng lớn trong phe cánh hữu và từng một số lần gặp riêng Tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron. Ông Macron đã chào đón ông Sarkozy đến Điện Elysee hôm 17/6 và sau đó nói với phóng viên rằng: "Xét về mặt tình cảm, việc tôi tiếp đón người tiền nhiệm trong hoàn cảnh như vậy là điều bình thường".

Huyền Lê (Theo AFP)