Cựu tổng thống Pháp bị phạt 5 năm tù

Tòa án Pháp kết án ông Sarkozy 5 năm tù giam vì đã tìm cách huy động tiền tài trợ tranh cử từ cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi.

Tòa án hình sự tại Paris hôm 25/9 tuyên phạt cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy 5 năm tù giam với tội danh âm mưu phạm pháp, khiến ông trở thành cựu lãnh đạo đầu tiên của nước này phải ngồi tù kể từ sau Thế chiến II.

Công tố viên cho biết cựu tổng thống Pháp và các trợ lý hồi năm 2005 đạt thỏa thuận với cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi để huy động tài trợ bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử diễn ra sau đó hai năm.

Đổi lại, cựu lãnh đạo Pháp cam kết giúp ông Gaddafi khôi phục hình ảnh trên trường quốc tế, sau khi Libya bị phương Tây cáo buộc đánh bom máy bay ở Scotland vào năm 1988 và một chiếc khác tại Niger hồi năm 1989, khiến hàng trăm hành khách thiệt mạng.

Chủ tọa Nathalie Gavarino khẳng định hành vi phạm tội của ông Sarkozy có mức độ "nghiêm trọng đặc biệt".

Dù vậy, tòa án bác bỏ kết luận của công tố viên rằng cựu tổng thống Pháp đã được hưởng lợi nhờ tiền tài trợ tranh cử bất hợp pháp. Ông được tuyên vô tội về các cáo buộc biển thủ công quỹ Libya, tham nhũng thụ động và nhận tài trợ cho chiến dịch tranh cử một cách bất hợp pháp.

Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bên ngoài phòng xử án tại Paris hôm 25/9. Ảnh: AP

Alexandre Djouhri, người bị cáo buộc là trung gian trong kế hoạch của ông Sarkozy, bị tuyên phạt 6 năm tù giam và phải ngồi tù ngay lập tức. Cánh tay phải của cựu tổng thống Pháp là Claude Gueant và cựu bộ trưởng nội vụ Brice Hortefeux lần lượt nhận mức án 6 và hai năm tù.

Dù vậy, ông Gueant được thụ án bằng cách đeo vòng theo dõi điện tử, còn ông Hortefeux, 80 tuổi, không phải ngồi tù vì lý do sức khỏe.

Cựu tổng thống Sarkozy cũng chưa phải vào trại giam ngay lập tức. Công tố viên ngày 13/10 sẽ thông báo cho ông về thời điểm bắt đầu ngồi tù.

Ông Sarkozy còn bị phạt 117.000 USD và cấm đảm nhận chức vụ công. Cựu lãnh đạo Pháp trước đó bị kết tội trong hai phiên tòa riêng rẽ nhưng đều thoát án tù. Trong một vụ, ông chỉ phải thi hành án tham nhũng bằng cách đeo vòng theo dõi điện tử và hiện đã được gỡ bỏ.

Phát biểu sau khi rời phòng xử án, cựu tổng thống Sarkozy chỉ trích mạnh mẽ phán quyết trên và khẳng định sẽ "ngẩng cao đầu khi ngủ trong tù". Luật sư của ông sau đó cho biết đã nộp đơn kháng án, song ông vẫn sẽ phải ngồi tù trong lúc chờ kết quả.

Ông Sarkozy, 70 tuổi, đảm nhiệm chức vụ tổng thống Pháp từ năm 2007 đến 2012. Ngoài các hậu quả về pháp lý, ông đã bị tước huân chương Bắc Đẩu Bội tinh, danh hiệu cao qúy nhất của đất nước, sau khi bị kết tội tham nhũng.

Dù vậy, cựu lãnh đạo Pháp vẫn duy trì được tầm ảnh hưởng lớn trong phe cánh hữu và từng một số lần gặp riêng Tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron.

Phạm Giang (Theo AFP)