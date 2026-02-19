Cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol lĩnh án tù chung thân

Tòa Hàn Quốc tuyên án tù chung thân với cựu tổng thống Yoon Suk-yeol, sau khi phán quyết ông "cầm đầu nổi loạn" khi ban bố thiết quân luật hồi tháng 12/2024.

Tòa án quận Trung tâm Seoul hôm nay tuyên bố cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã phạm tội khi huy động quân đội và cảnh sát trong "nỗ lực bất hợp pháp nhằm chiếm giữ quốc hội, bắt các chính trị gia và thiết lập quyền lực tuyệt đối trong thời gian dài".

"Ban bố thiết quân luật đã gây ra những tổn thất xã hội to lớn. Thật khó để tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy bị cáo đã thể hiện hối hận về điều đó. Chúng tôi tuyên phạt ông Yoon án tù chung thân", thẩm phán Ji Gwi-yeon phát biểu tại phiên xử.

Luật sư của cựu tổng thống Yoon cho rằng phán quyết được đưa ra không dựa trên bằng chứng trong vụ án và cho thấy đây là "kịch bản được định sẵn". Ông sẽ thảo luận với thân chủ về khả năng kháng cáo.

Hàng trăm cảnh sát đã được triển khai để giám sát chặt chẽ nhóm người ủng hộ ông Yoon tập trung bên ngoài tòa án. Những người chỉ trích cựu tổng thống Hàn Quốc cũng tập trung gần đó để kêu gọi tòa phán quyết án tử hình.

Cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phát biểu tại tòa án ở Seoul hồi tháng 12/2025. Ảnh: Yonhap

Công tố viên đặc biệt trước đó đề nghị án tử hình, cho rằng ông Yoon phải chịu mức án nghiêm khắc nhất theo luật pháp vì những hành động của cựu tổng thống Hàn Quốc đã "đe dọa nền dân chủ quốc gia". Hàn Quốc chưa thi hành án tử hình nào kể từ năm 1997.

Ông Yoon hồi tháng trước bị tuyên án 5 năm tù vì chống người thi hành công vụ, làm giả tuyên bố thiết quân luật và lách luật khi không tổ chức cuộc họp nội các theo quy định trước khi công bố biện pháp này.

Khi ban bố thiết quân luật ngày 3/12/2024, ông Yoon đề cập đến "mối đe dọa từ Triều Tiên", gọi quốc hội Hàn Quốc là "sào huyệt tội phạm" và "thế lực chống nhà nước". Ông điều binh sĩ vũ trang tới trụ sở quốc hội để ngăn các nhà lập pháp bỏ phiếu chặn lệnh thiết quân luật, nhưng nỗ lực thất bại.

Cựu tổng thống Yoon bị bắt trong cuộc đột kích vào dinh thự hồi tháng 1/2025 và bị phế truất ba tháng sau.

Cựu tổng thống Yoon bảo vệ lệnh thiết quân luật khi cho rằng điều đó là cần thiết để ngăn chặn phe cấp tiến, những người mà ông mô tả là "thế lực phản quốc", dùng đa số ghế tại quốc hội để cản trở các chương trình nghị sự của mình.

Vũ Hoàng (Theo Yonhap, Reuters)