Cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị đề nghị án tử hình

Cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị công tố viên đề nghị mức án tử hình vì ban bố tình trạng thiết quân luật hồi tháng 12/2024.

"Nhóm công tố viên đặc biệt đã đề nghị mức án tử hình đối với cựu tổng thống Yoon Suk-yeol do 'cầm đầu cuộc nổi loạn'", hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đưa tin từ phiên tòa cuối cùng xét xử ông Yoon về tội nổi loạn tại Tòa án quận Trung tâm Seoul hôm nay.

Theo luật pháp Hàn Quốc, tội danh cầm đầu nổi loạn có thể bị tuyên án tử hình, tù chung thân có hoặc không có lao động khổ sai.

Cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tại phiên tòa ở Seoul ngày 13/1. Ảnh: Yonhap

Trong phần tranh luận cuối cùng tại tòa, một công tố viên cho biết các nhà điều tra xác nhận tồn tại âm mưu được cho là do ông Yoon và cựu bộ trưởng quốc phòng Kim Yong-hyun chỉ đạo, bắt đầu từ tháng 10/2023, nhằm duy trì quyền lực cho ông Yoon.

Ông Yoon, 65 tuổi, phủ nhận các cáo buộc. Ông lập luận rằng việc ban bố thiết quân luật nằm trong quyền hạn của tổng thống và động thái này nhằm cảnh báo tình trạng các đảng đối lập cản trở hoạt động của chính phủ.

Tòa án dự kiến công bố phán quyết vào giữa tháng 2. Hàn Quốc đã không thi hành án tử hình trong nhiều thập kỷ qua.

Phiên tòa xét xử ông Yoon Suk-yeol (hàng sau, thứ tư từ phải sang) ngày 13/1. Ảnh: Yonhap

Khi ban bố thiết quân luật vào ngày 3/12/2024, ông Yoon đề cập đến "mối đe dọa từ Triều Tiên", gọi quốc hội là "sào huyệt tội phạm" và "thế lực chống nhà nước". Ông điều binh sĩ vũ trang tới trụ sở quốc hội để ngăn chặn các nhà lập pháp bỏ phiếu bác bỏ thiết quân luật nhưng thất bại.

Ông Yoon bị bắt trong cuộc đột kích vào rạng sáng tháng 1/2025, trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Hàn Quốc bị bắt. Ông bị phế truất vào tháng 4 cùng năm và bị xét xử tội nổi loạn cùng các tội khác liên quan tới tuyên bố thiết quân luật.

Huyền Lê (Theo Reuters, AFP, Yonhap, KBS)