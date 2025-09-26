Cựu tổng thống Hàn Quốc lần đầu xuất hiện từ khi bị bắt

Cựu tổng thống Hàn Yoon Suk-yeol lộ rõ vẻ tiều tụy khi ra tòa dự phiên điều trần liên quan vụ thiết quân luật hồi năm ngoái.

Cựu tổng thống Yoon Suk-yeol ngày 26/9 được đưa từ trại giam trung tâm Seoul đến tòa án quận trung tâm Seoul để dự phiên điều trần đầu tiên trong phiên tòa xét xử thứ hai về những cáo buộc liên quan vụ ông ban lệnh thiết quân luật hồi năm ngoái.

Đây là lần đầu ông Yoon xuất hiện trước công chúng từ khi bị bắt hồi tháng 7. Cựu tổng thống Hàn Quốc mặc bộ vest màu xanh navy, đeo số hiệu tù nhân "3617" trên ngực. Ông gầy đi trông thấy, lộ rõ vẻ tiều tụy.

Ông Yoon trả lời thẩm phán chủ tọa Baek Dae-hyun khi được hỏi về tên tuổi, nơi ở. Khi được hỏi "ông không muốn phiên tòa có sự tham gia của bồi thẩm đoàn đúng không?", cựu tổng thống Hàn Quốc gật đầu im lặng.

Cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trình diện tòa án ở Seoul ngày 26/9. Ảnh: Yonhap

Cựu tổng thống Yoon sẽ bị xét xử thêm các cáo buộc vi phạm quyền của nghị sĩ, sửa đổi tuyên bố thiết quân luật và cản trở lực lượng điều tra viên bắt giữ ông hồi tháng 1. Ông cũng đối mặt cáo buộc ra lệnh xóa lịch sử cuộc gọi và phát tán tin giả.

Lần cuối ông Yoon xuất hiện trước công chúng là vào ngày 9/7, khi tham dự phiên điều trần về lệnh bắt giữ ông. Sau khi bị bắt, ông từ chối trình diện tòa, dùng "khổ nhục kế" khi không mặc quần áo tù nhân, chỉ mặc mỗi đồ lót và nằm bất động trên sàn buồng giam để tránh bị thẩm vấn.

Ông Yoon bị bắt lần đầu vào tháng 1, với cáo buộc "phản loạn" khi áp lệnh thiết quân luật ở Seoul. Ông được thả vào tháng 3, sau khi Tòa án Quận Trung tâm Seoul hủy lệnh bắt từ Văn phòng Điều tra Tham nhũng đối với Quan chức cấp cao.

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc phế truất ông Yoon khỏi vị trí tổng thống vào tháng 4. Đến ngày 10/7, Tòa án quận Trung tâm Seoul phát lệnh bắt lần hai đối với ông Yoon để điều tra một số cáo buộc mới liên quan lệnh thiết quân luật.

Ngọc Ánh (Theo Yonhap, Korea Herald, Chosun Daily)