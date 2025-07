Cựu tổng thống Hàn Quốc bị truy tố thêm cáo buộc mới

Cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị truy tố tội lạm dụng quyền lực, làm giả tài liệu liên quan tới tuyên bố thiết quân luật hồi năm ngoái.

Cơ quan công tố "đã truy tố cựu tổng thống Yoon Suk-yeol với các tội danh gồm lạm dụng quyền lực và cản trở người thi hành công vụ", công tố viên Park Ji-young hôm nay thông báo.

Ông cho biết thêm cựu tổng thống Yoon đã không tuân thủ các thủ tục bắt buộc để ban bố thiết quân luật, trong đó có việc tổ chức họp với tất cả thành viên nội các chính phủ.

Ông Yoon cũng bị cáo buộc "soạn thảo sau đó hủy bỏ một tài liệu giả mạo" nói rằng Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng tán thành thiết quân luật.

Ông Yoon Suk-yeol tham dự phiên tòa luận tội tại Tòa án Hiến pháp ở Seoul hôm 21/1. Ảnh: Reuters

Ông Yoon đã đẩy Hàn Quốc vào một cuộc khủng hoảng chính trị khi ban bố thiết quân luật vào ngày 3/12/2024, điều động quân đội đến quốc hội nhằm ngăn cản các nghị sĩ bỏ phiếu bác bỏ tuyên bố của mình.

Ông trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Hàn Quốc bị bắt hồi tháng một, sau nhiều tuần kháng cự lệnh bắt, điều đội ngũ an ninh tổng thống cản trở các nhà điều tra. Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc hồi tháng 4 phế truất ông Yoon, sau khi quốc hội luận tội cựu tổng thống.

Ông được trả tự do vì lý do thủ tục hồi tháng 3, tuy nhiên cựu tổng thống Hàn Quốc bị bắt lại vào tuần trước do lo ngại ông có thể tiêu hủy bằng chứng trong vụ án đang được điều tra.

Kể từ đó, cựu tổng thống Yoon từ chối tham gia các buổi thẩm vấn, nhưng xuất hiện tại tòa án hôm 18/7 trong phiên điều trần để yêu cầu hủy bỏ lệnh bắt đối với ông. Tòa án đã từ chối đáp ứng yêu cầu này.

Vũ Hoàng (Theo AFP)