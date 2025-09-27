Cựu tổng thống Duterte từng 'bất tỉnh trong phòng giam'

Con gái của cựu tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói bố mình từng "bất tỉnh trong phòng giam" nhưng gia đình không được ICC thông báo.

Phó tổng thống Philippines Sara Duterte ngày 27/9 tiếp tục kêu gọi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) trả tự do cho bố, cựu tổng thống Rodrigo Duterte, trên cơ sở nhân đạo. Bà nhấn mạnh tình trạng giam giữ của ông Duterte hiện tại là "phi nhân tính" và "gây lo ngại".

Trong thông cáo của bà Sara, gia đình nhận được "thông tin uy tín" từ bệnh viện ở Hà Lan rằng ông Duterte trải qua một số xét nghiệm y tế "sau khi được phát hiện nằm bất tỉnh trên sàn phòng giam". Phó tổng thống Philippines không đề cập gia đình bà nhận được thông tin vào lúc nào.

Theo luật sư Nicholas Kaufman của ông Duterte, cựu tổng thống 80 tuổi kể rằng ông từng bị ngã hai lần, một cú ngã dẫn đến bất tỉnh.

"Ông ấy được đưa vào viện để đánh giá chấn thương sọ não", luật sư cho biết, thêm rằng ông Duterte "kiệt sức vì bị giam giữ và suy giảm khả năng vận động do nhiều bệnh lý và tuổi cao".

"Gia đình không hề được thông báo về sự cố và cũng không nhận được lời giải thích nào. Diễn biến đáng lo ngại này đặt ra câu hỏi lớn về khả năng ICC bảo đảm an toàn cho cựu tổng thống Rodrigo Duterte", bà Sara nhận định.

Cựu tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phát biểu ở Hong Kong ngày 10/3, một ngày trước khi bị bắt tại sân bay Manila. Ảnh: AFP

Phó tổng thống Philippines cũng chỉ trích việc ICC phớt lờ "nhu cầu cấp thiết đối với một trường hợp cần chăm sóc 24/24", cho rằng bố mình đang bị đối xử bất công.

Bà khẳng định không có lý do gì để bố mình tiếp tục bị giam tại trung tâm giam giữ của ICC, nhất là khi tình trạng sức khỏe đang suy yếu. Bà lưu ý rằng cựu tổng thống Duterte không có ý định bỏ trốn, không bị cáo buộc đe dọa nhân chứng, cũng không có ý định nhận chức thị trưởng Davao dù trúng cử trong cuộc bầu cử giữa kỳ 2025.

Phó tổng thống Philippines kêu gọi ICC "ngay lập tức chấm dứt sự bất công này và bảo đảm bố tôi nhận được sự chăm sóc y tế, cùng những cân nhắc nhân đạo mà ông xứng đáng nhận được".

Ông Duterte bị bắt tại sân bay quốc tế Manila ngày 11/3 theo lệnh của ICC, sau đó lập tức được chuyển bằng máy bay đến The Hague, Hà Lan. Ông bị giam ở nhà tù Scheveningen nửa năm qua, chờ xét xử các cáo buộc tội ác chống lại loài người liên quan cuộc chiến chống ma túy trong nhiệm kỳ 2016-2022.

Thống kê của chính phủ Philippines cho thấy chiến dịch này đã khiến ít nhất 6.000 người thiệt mạng, trong khi các tổ chức nhân quyền cho rằng con số thực tế có thể vượt 20.000.

