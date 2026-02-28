Cựu tổng thống Clinton điều trần về tỷ phú ấu dâm Epstein

Cựu tổng thống Bill Clinton tuyên bố không biết về các hành động phạm tội của Epstein và khẳng định bản thân không làm sai điều gì.

"Tôi không biết về những tội ác mà Epstein thực hiện. Tôi không chứng kiến điều gì và cũng không làm gì sai. Khi nhìn lại toàn bộ sự việc, tôi vẫn không thấy có điều gì đáng để đặt câu hỏi", cựu tổng thống Bill Clinton nói trong phiên điều trần kín trước Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ ngày 27/2, đề cập mối quan hệ với tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ, do đảng Cộng hòa lãnh đạo, đang điều tra những người liên quan đến Epstein, người đã tự sát trong phòng giam ở New York năm 2019 khi đang chờ xét xử. Ông Clinton đã nhiều lần đi máy bay riêng của Epstein vào đầu những năm 2000, sau khi rời nhiệm sở.

Cựu tổng thống Mỹ thừa nhận đã di chuyển bằng máy bay riêng của Epstein cho công việc nhân đạo liên quan đến Quỹ Clinton, nhưng khẳng định chưa bao giờ đến hòn đảo riêng của tỷ phú này, nơi Epstein thực hiện hành vi phạm tội với trẻ vị thành niên. Ông cho biết đã dừng liên lạc với Epstein từ lúc tỷ phú này bị kết án năm 2008 ở bang Florida vì hành vi mua dâm người chưa thành niên.

"Chúng ta có mặt ở đây vì Epstein đã che giấu quá kỹ suốt thời gian dài", cựu tổng thống Clinton nói, thêm rằng ông sẽ lập tức tố giác nếu biết Epstein có hành động phạm pháp.

Cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton phát biểu tại Durham, Bắc Carolina tháng 10/2024. Ảnh: AFP

Clinton cho biết ông đồng ý điều trần trước Ủy ban Giám sát Hạ viện vì "yêu nước Mỹ". "Đất nước được thiết lập trên nền tảng không ai đứng trên luật pháp, kể cả tổng thống", ông tiếp tục.

Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ James Comer mô tả phiên điều trần là "hiệu quả" và ông Clinton đã trả lời mọi câu hỏi. Trong khi đó, nghị sĩ Cộng hòa Nancy Mace cho rằng có một số điểm không nhất quán trong các câu trả lời của cựu tổng thống và "mọi người có thể thấy khi video cùng bản ghi lời khai được công bố".

Các thành viên đảng Dân chủ cho rằng ủy ban nên triệu tập Tổng thống Donald Trump ra điều trần. "Tổng thống Clinton có mặt và tuyên thệ làm chứng càng làm lộ rõ khoảng trống lớn mang tên Donald Trump trong cuộc điều tra của chủ tịch Comer", hạ nghị sĩ James Walkinshaw nói.

Ông Trump và ông Clinton đều xuất hiện trong loạt tài liệu được Bộ Tư pháp Mỹ công bố gần đây liên quan Epstein, song họ cho biết đã cắt đứt mọi liên hệ với Epstein trước khi tỷ phú này bị kết án năm 2008. Việc một người bị nhắc đến trong hồ sơ cũng không phải bằng chứng cho thấy họ phạm tội.

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)