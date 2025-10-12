Cựu tổng thống Biden đang xạ trị

Phát ngôn viên của ông Biden cho biết cựu tổng thống Mỹ đang trải qua xạ trị và điều trị hormone để chống lại bệnh ung thư tuyến tiền liệt.

"Trong kế hoạch điều trị ung thư tuyến tiền liệt, ông Joe Biden đang được xạ trị và điều trị hormone", phát ngôn viên của ông thông báo hôm 11/10.

Văn phòng của ông Biden hồi tháng 5 thông báo cựu tổng thống Mỹ mắc ung thư tuyến tiền liệt và đã di căn đến xương, sau khi ông gặp vấn đề tiết niệu và các bác sĩ phát hiện khối u tại tuyến tiền liệt.

"Ung thư ảnh hưởng tới tất cả chúng ta. Giống như nhiều người trong số các bạn, Jill và tôi đã học được rằng chúng ta mạnh mẽ nhất ở những lúc bị tổn thương. Cảm ơn các bạn đã nâng đỡ chúng tôi bằng tình yêu thương và sự ủng hộ", ông Biden cho biết.

Cựu tổng thống Biden tại Bảo tàng người Mỹ gốc Phi ở bang Carolina, Mỹ, ngày 19/1. Ảnh: AP

Sức khỏe của ông Biden, 82 tuổi, trở thành tâm điểm chú ý sau khi một cuốn sách được xuất bản, trong đó viết chi tiết về tình trạng suy yếu khi ông vận động tranh cử nhiệm kỳ tổng thống thứ hai vào năm ngoái.

Ông Biden tháng 7/2024 thông báo rút lui khỏi cuộc đua và ủng hộ cấp phó Kamala Harris sau thất bại trong màn tranh luận với đối thủ Donald Trump. Bà Harris cũng để thua trước ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống.

Hiệp hội Ung thư Mỹ cho biết ung thư tuyến tiền liệt là loại ung thư phổ biến nhất ở nam giới. Mặc dù có khả năng điều trị cao nếu được phát hiện sớm, ung thư trong tuyến tiền liệt là nguyên nhân gây tử vong do ung thư đứng thứ hai ở nam giới, theo tổ chức này.

Một nghiên cứu ước tính loại ung thư này đặc biệt phổ biến ở người cao tuổi, khoảng 80% nam giới trên 80 tuổi có tế bào ung thư trong tuyến tiền liệt. Liệu pháp hormone là phương pháp điều trị phổ biến, có thể thu nhỏ khối u và làm chậm sự phát triển của ung thư, nhưng không chữa khỏi hoàn toàn.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)