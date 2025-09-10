Cựu Tổng giám đốc SJC lũng đoạn, tuồn vàng bình ổn giá ra 'chợ đen'

Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng yêu cầu nhân viên chỉ bán ra một phần vàng bình ổn giá, còn lại tuồn ra thị trường với giá cao hơn niêm yết để hưởng chênh lệch, theo cáo trạng.

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố 16 bị can, trong đó bà Lê Thúy Hằng, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), bị cáo buộc về hai tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, nhằm bình ổn thị trường vàng, giảm chênh lệch giữa giá trong nước và quốc tế, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bắt đầu can thiệp giá vàng miếng SJC từ ngày 3/6/2024. Việc này thực hiện thông qua bán trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại nhà nước và Công ty SJC, qua đó bán cho người dân.

Từ đây, 4 ngân hàng và Công ty SJC có thể mua bán vàng với nhau, không bán vàng đã mua từ NHNN cho các tổ chức khác. Giá bán khuyến nghị nhỏ hơn hoặc bằng bình quân giá mua từ NHNN, cộng thêm một triệu đồng/lượng.

NHNN có văn bản chỉ đạo SJC "chấp hành nghiêm giá bán vàng miếng SJC hàng ngày" khi được nhận bán vàng miếng trực tiếp cho người dân từ nguồn vàng NHNN bán cho. NHNN cũng yêu cầu "chỉ đạo tất cả cửa hàng của SJC bán đúng giá, niêm yết công khai, minh bạch giá bán".

Tổng giám đốc Lê Thúy Hằng khi chưa bị bắt. Ảnh: SJC

Quá trình thực hiện, bà Lê Thúy Hằng bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn Tổng giám đốc để bán vàng bình ổn giá trái quy định. Bà Hằng chỉ đạo Trần Ngọc Minh Thư (Trưởng phòng kinh doanh vàng SJC), chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng đến mua tại cửa hàng SJC.

Phần còn lại, bà yêu cầu giữ lại để bán ra ngoài thị trường với giá cao hơn giá niêm yết và thu tiền chênh lệch chuyển. "Điều này là trái với quy định về bán vàng bình ổn giá của NHNN", cáo trạng nêu.

Tuồn vàng ra 'chợ đen'

Tiếp nhận chỉ đạo của "nữ tướng SJC", trưởng phòng Thư trao đổi lại nội dung với hai cấp dưới để nhịp nhàng phối hợp thực hiện. Hàng ngày, Phòng kinh doanh vàng sẽ thống kê, đối chiếu số lượng vàng miếng mua lại được của khách hàng và số lượng vàng miếng mà khách của Thư muốn mua.

Sau đó, Thư thông báo về số lượng vàng cần bán cho khách quen để cấp dưới lập khống lệnh xuất vàng bình ổn giá cho các cá nhân. Tên và địa chỉ của "người mua vàng bình ổn giá" đều do cấp dưới của Thư bịa ra. Mỗi khách hàng có một lệnh xuất vàng, với số lượng đảm bảo theo quy định bán vàng bình ổn, từ 1 đến 2 lượng. Xong xuôi, lệnh xuất vàng được ký ban hành.

Lệnh xuất vàng được chuyển cho nhân viên quản lý vàng miếng SJC tại Phòng kinh doanh để xuất hóa đơn và giao "hàng". Vàng miếng sau đó được đưa cho khách hàng của Thư ngay tại Phòng kinh doanh vàng và nhận tiền tại đây.

Số tiền thu được, nhóm này sử dụng phần tiền theo giá bình ổn (đối với các lệnh nhập vàng khống) để nộp vào kho quỹ SJC. Phần tiền chênh lệch còn lại được chuyển tới tay Tổng giám đốc Hằng.

Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 20/7/2024 đến 30/8/2024, Thư đã chỉ đạo cấp phó lập 591 lệnh xuất vàng khống cho 591 khách hàng. Qua đó lấy ra được 883 lượng vàng miếng SJC với giá niêm yết là 69 tỷ đồng và bán cho khách hàng bên ngoài với giá cao hơn. Với 400 triệu đồng tiền chênh lệch, bà Hằng lấy 330 triệu đồng, Thư 70 triệu.

Góp vàng để bán quay vòng theo chính sách bình ổn giá kiếm lời

VKS xác định lợi dụng việc Công ty SJC được bán vàng bình ổn giá theo quy định của NHNN, bà Hằng còn chỉ đạo Giám đốc SJC Chi nhánh Miền Trung và Hải Phòng lập danh sách khách hàng mua vàng khống. Từ đó lấy vàng miếng SJC ra bán cho khách hàng với giá cao hơn giá bình ổn, hưởng chênh lệch.

Tại SJC chi nhánh Hải Phòng, từ ngày 14/6/2024 đến ngày 27/8/2024, thực hiện chỉ đạo của bà Hằng, Giám đốc chi nhánh Nguyễn Thị Huệ cùng nhân viên lập danh sách 1.711 khách hàng khống. Từ đó lấy ra 2.820 lượng vàng miếng bình ổn giá với giá niêm yết là 221 tỷ đồng.

Số vàng này, Huệ bán trái quy định 918 lượng cho 16 khách hàng, nhận 74 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng cá nhân. Số tiền chênh 1,1 tỷ đồng, Huệ và bà Hằng chia đôi.

Còn lại 1.902 lượng vàng miếng, Huệ bán cho một số khách hàng khác nhưng do không có dữ liệu điện thoại, không ghi chép sổ sách nên không xác định được người mua, số lượng, giá trị vàng mua bán. Ngoài ra, Huệ còn mua hộ người thân hoặc các mối quan hệ ngoại giao theo giá niêm yết mà không hưởng lợi.

Tại SJC chi nhánh Miền Trung, Hoàng Lệ Huê, Giám đốc chi nhánh, nhận chỉ đạo từ bà Hằng để chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách đến mua tại phòng giao dịch. Phần còn lại bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết để thu tiền chênh lệch, Hằng và Huê chia nhau hưởng lợi.

Theo đó, từ 19/6/2024 đến 30/8/2024, giám đốc Huê đã chỉ đạo nhân viên kho quỹ giao 2.408 lượng vàng miếng SJC bình ổn cho cấp dưới để đem đi bán cho khách ngoài, thu hơn 4,1 tỷ đồng tiền chênh lệch. Nhằm hợp thức hóa, nhóm này lập hóa đơn cho 1.500 khách hàng khống.

Ngoài ra, thấy việc giữ lại vàng bình ổn để bán ra ngoài hưởng chênh lệch "dễ kiếm" nên ngày 17/6/2024, Huê thông báo về chủ trương cho 25 nhân viên SJC Chi nhánh Miền Trung góp tổng cộng 53 lượng vàng để bán cho khách hàng ngoài. Sau đó, Huê chỉ đạo nhân viên lấy tên khách hàng khống để mua lại số vàng vừa bán theo giá bán bình ổn. Mua vàng xong, Huê tiếp tục bán quay vòng ra thị trường để hưởng chênh lệch.

Trong phi vụ này, Huê hưởng lợi cá nhân 2,2 tỷ đồng, bà Hằng hưởng 1,9 tỷ đồng. Tổng cộng trong cả vụ án, nữ Tổng giám đốc SJC hưởng lợi cá nhân 73,5 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, truy tố, nhà chức trách thu 429,55 lượng và 1.095,88 gam vàng; 28,4 tỷ đồng các bị can, người liên quan nộp. Công an cũng kê biên 6 bất động sản của bà Hằng, hai căn hộ chung cư của Phát.

=>> Danh sách 16 bị can

Phạm Dự