Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng bị đề nghị 28-30 năm tù

TP HCMVKS xác định, bà Lê Thúy Hằng có vai trò chủ mưu, cầm đầu, lợi dụng chức vụ chỉ đạo cấp dưới thực hiện loạt các sai phạm, nên đề nghị tòa tuyên phạt 28-30 năm tù.

Sáng 27/9, phiên xử cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng và đồng phạm về các sai phạm trong quá trình độc quyền gia công và bán vàng miếng bình ổn bước sang phần tranh luận.

Phát biểu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện VKS nêu rằng, từ năm 2019, với vai trò là người đại diện theo pháp luật của SJC, Lê Thúy Hằng đã lợi dụng việc được giao nhiệm vụ, chỉ đạo các đồng phạm thực hiện loạt hành vi tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại 107 tỷ đồng.

Đối với bị cáo Hằng, quá trình điều tra và tại phiên tòa đã thừa nhận hành vi phạm tội, phù hợp với lời khai của các bị cáo và dữ liệu trong hồ sơ. Giữa năm 2024, Ngân hàng Nhà nước giao cho SJC hai đợt 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công, sản xuất vàng miếng. Với mục đích chiếm đoạt tài sản, Hằng chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình "khống" nâng định mức hao hụt trong quá trình gia công.

Đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa. Ảnh: Quỳnh Trần

Từ đó, bà này phê duyệt việc cấp vàng nguyên liệu hao hụt với định mức 0,0005 chỉ mỗi sản phẩm, báo cáo về Ngân hàng Nhà nước tổng số vàng hao hụt khi gia công 10 tấn vàng, qua đó chiếm đoạt 95 lượng vàng (trị giá 8,4 tỷ đồng). Riêng bà Hằng đã chiếm hưởng hơn 85 lượng (trị giá khoảng 6,6 tỷ đồng).

Ngoài ra, cựu Tổng giám đốc SJC còn bị cáo buộc chỉ đạo Hoàng Lệ Huê lập khống chứng từ mua vàng giá cao, bán giá thấp để tạo khoản lỗ khống, chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng tại Chi nhánh miền Trung. Trong đó, Hằng hưởng lợi 2,1 tỷ đồng.

Với các hành vi này các bị cáo Hằng và đồng phạm đã phạm tội Tham ô tài sản với số tiền 11,6 tỷ đồng, riêng bà này hưởng 8,7 tỷ đồng.

Bà Lê Thúy Hằng tại tòa. Ảnh: Quỳnh Trần

Với động cơ trục lợi, bà Hằng thực hiện việc mua và đưa vàng nguyên liệu từ bên ngoài vào cho Phó giám đốc xưởng Trần Tấn Phát, chèn thêm vào 56 đợt gia công vàng móp méo để sản xuất trái quy định 6.255 lượng vàng miếng SJC. Hành vi này gây thiệt hại cho Nhà nước 74,8 tỷ đồng, trong đó Hằng hưởng lợi 64 tỷ.

Đồng thời, bà Hằng còn chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng) mua vàng nguyên liệu từ bên ngoài giao cho Phát đưa vào sản xuất hơn 11.000 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định, gây thiệt hại 15 tỷ đồng, cá nhân Hằng hưởng lợi 6,6 tỷ.

Ngoài ra, lợi dụng việc được Ngân hàng Nhà nước giao bán vàng bình ổn giá, Cựu Tổng giám đốc SJC đã chỉ đạo Huệ, Hoàng Lệ Huê và Trần Ngọc Minh Thư (Trưởng phòng kinh doanh vàng SJC) chỉ bán ra ngoài một phần vàng bình ổn giá, hưởng chênh lệch so với giá niêm yết.

Cụ thể, từ giữa tháng 6 đến cuối tháng 8/2024, các đơn vị này lập khống danh sách bán 7.000 lượng vàng bình ổn giá cho 4.342 khách hàng, thực tế các bị cáo để bán ra ngoài với giá cao hơn giá niêm yết để hưởng lợi 7,2 tỷ đồng tiền chênh lệch. Trong đó bà Hằng hưởng lợi cá nhân 2,8 tỷ.

Hành vi của bà Hằng và đồng phạm đã phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại cho Nhà nước 95,7 tỷ đồng; trong đó bà Hằng hưởng lợi 73,5 tỷ.

Bị cáo Trần Tấn Phát tại tòa. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo VKS, trong vụ án này, các bị cáo đều là những người có trình độ hiểu biết pháp luật và trình độ chuyên môn trong sản xuất, có đầy đủ nhận thức về những việc mình làm. Song, vì động cơ vụ lợi cá nhân các bị cáo đã thực hiện hành vi sai phạm.

Trong vụ án này, bị cáo Hằng là người có sự ảnh hưởng đối với cấp dưới, nhưng đã lợi dụng chức vụ để chỉ đạo cấp dưới.

VKS cũng ghi nhận bà Hằng cũng như các bị cáo đều có nhân thân tốt, gia đình có công với cách mạng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, tích cực khắc phục hậu quả vụ án. Trong đó, bà Hằng đã nộp 40 tỷ đồng, các bị cáo khác nộp hơn 8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Viện xác định, bị cáo là người chủ mưu, cầm đầu nên phải chịu trách nhiệm chính còn các bị cáo còn lại có vai trò giúp sức.

Từ đó, VKS đề nghị tòa tuyên phạt bà Hằng 18-19 năm tù về tội Tham ô tài sản; 10-11 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng hợp, mức án bị đề nghị là 28-30 năm tù.

Đối với bị cáo Phát, VKS đề nghị 15-16 năm tù về tội Tham ô tài sản; 7-8 năm về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; tổng hợp 22-24 năm. Cũng bị truy tố 2 hai tội danh trên, bị cáo Viễn bị đề nghị 16-18 năm tù.

13 bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 2 năm đến 18 năm tù.

Hải Duyên