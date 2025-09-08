Cựu Tổng giám đốc SJC 'chèn nguyên liệu bên ngoài' vào 6.255 lượng vàng miếng

TP HCMCựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng bị cáo buộc buộc chèn nguyên liệu bên ngoài khi gia công vàng bóp méo cho Ngân hàng Nhà nước, "sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định".

Bà Lê Thúy Hằng và bốn cựu cán bộ Công ty TNHH MTV Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) gồm Mai Quốc Uy Viễn, Giám đốc xưởng vàng; Trần Tấn Phát, Phó giám đốc xưởng vàng; Hoàng Lệ Huê, Giám đốc Công ty SJC chi nhánh miền Trung; Đoàn Lê Thanh, Tổ trưởng nấu vàng đổ thỏi xưởng vàng Tân Thuận, hôm 4/9 đã bị VKSND Tối cao truy tố về tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong 11 người còn lại của vụ án bị truy tố tội Tham ô tài sản hoặc Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, có Trần Hiền Phúc, kế toán trưởng SJC; Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng; Nguyễn Thị Thu Hiền, cửa hàng trưởng cửa hàng 193 Hùng Vương.

Cả 16 người sẽ bị xét xử tại TAND TP HCM. VKSND TP HCM được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án.

Cơ quan tố tụng xác định với cương vị Tổng giám đốc, bà Lê Thúy Hằng đã có 5 nhóm hành vi sai phạm chính, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước 95,7 tỷ đồng và hưởng lợi cá nhân 73,5 tỷ đồng.

Cụ thể, giữa năm 2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giao SJC 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công, sản xuất vàng miếng. Song với mục đích chiếm đoạt tài sản thuộc trách nhiệm quản lý, bà Hằng đã chỉ đạo các cấp dưới lập tờ trình khống để nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng.

Dựa vào tờ trình khống này, kế toán trưởng SJC soạn thảo, hợp thức ngày ban hành quy định về định mức hao hụt mới và áp dụng vào quá trình gia công. Bà Hằng phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt với định mức 0,0005 chỉ/sản phẩm.

Cuối cùng, bà chủ mưu báo cáo Ngân hàng Nhà nước tổng số vàng hao hụt trong việc gia công 10 tấn vàng để chiếm đoạt 95,8 lượng vàng. Trong số này, bà Hằng bị cáo buộc chiếm hưởng hơn 85 lượng vàng, trị giá 6,6 tỷ đồng.

Bà Lê Thúy Hằng tại cuộc họp báo chiều 16/5/2024. Ảnh: An Phương

Bán vàng bình ổn giá cao hơn niêm yết

Trong một vụ việc khác, nhà chức trách cáo buộc vì động cơ vụ lợi mà bà Hằng đã lợi dụng chức vụ Tổng giám đốc để chỉ đạo mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài vào SJC. Sau đó, giám đốc xưởng "chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt SJC gia công vàng móp méo cho Ngân hàng Nhà nước". Qua việc sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định, cơ quan điều tra cho rằng đã gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước 74,8 tỷ đồng và hưởng lợi trái phép 64 tỷ đồng.

Tại Công ty SJC chi nhánh miền Trung, bà Hằng chỉ đạo Giám đốc chi nhánh lập khống chứng từ để thể hiện "mua vàng giá cao, bán vàng giá thấp", tạo khoản lỗ khống để chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng của SJC Miền Trung. Riêng bà chiếm hưởng cá nhân 2,1 tỷ đồng.

Tại Công ty SJC chi nhánh Hải Phòng, bà Hằng chỉ đạo Giám đốc chi nhánh mua vàng nguyên liệu bên ngoài để đưa vào sản xuất hơn 11.000 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định. Từ đó, nữ Tổng giám đốc hưởng lợi 6,6 tỷ đồng và gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước 15 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Hằng còn chỉ đạo Trưởng phòng kinh doanh vàng SJC và Giám đốc SJC chi nhánh miền Trung, Hải Phòng "chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng". Phần còn lại, bà yêu cầu giữ lại để bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết.

Từ giữa tháng 6 đến cuối tháng 8/2024, dưới sự chỉ đạo của bà Hằng, ba đơn vị trên đã lập khống danh sách bán 7.000 lượng vàng cho 4.342 khách hàng, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước 5,7 tỷ đồng.

Từ năm 2012, Ngân hàng Nhà nước là đơn vị duy nhất được phép sản xuất vàng miếng, chọn SJC làm thương hiệu vàng miếng quốc gia. SJC chiếm thị phần vàng miếng lớn nhất cả nước. SJC được Ngân hàng Nhà nước giao sản xuất, gia công lại vàng miếng SJC móp méo, sản xuất vàng nhẫn SJC và bán vàng miếng SJC bình ổn giá. Doanh nghiệp được chủ động xác định giá vàng miếng SJC. Từ 10/10 tới đây, theo Nghị định sửa đổi Nghị định 24 của Chính phủ cơ chế độc quyền sản xuất vàng miếng sẽ được xóa bỏ. Thay vào đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ cấp phép mua bán, kinh doanh mặt hàng này cho các doanh nghiệp, ngân hàng đủ điều kiện.

Phạm Dự