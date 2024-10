Cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bách Đạt An bị bắt

Quảng NamBà Hoàng Thị Kim Châu, cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bách Đạt An, bị cáo buộc lấy tiền đặt cọc mua đất của khách hàng dùng đầu tư dự án và tiêu xài.

Ngày 31/10, bà Châu, 51 tuổi, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam bắt về tội Tham ô tài sản, theo điều 353 Bộ luật Hình sự.

Bà Hoàng Thị Kim Châu tại cơ quan công an. Ảnh: Anh Thành

Theo điều tra, từ năm 2017 đến 2023, trong quá trình triển khai thực hiện các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Công ty cổ phần Bách Đạt An đã thu tiền của nhiều khách hàng đặt cọc mua đất.

Công ty đã sử dụng một phần đầu tư dự án, số tiền còn lại bà Châu dùng vào mục đích cá nhân. Nhiều khách hàng sau đó đã gửi đơn đến công an tố cáo việc này.

Hiện, số tiền bà Châu tham ô và chiêu thức thực hiện chưa được công bố.

Tại Quảng Nam năm 2017, bà Châu thành lập Công ty cổ phần Bách Đạt An và thực hiện 14 dự án bất động sản. Trong số này có ba dự án Bách Đạt An ký hợp đồng giao Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Nhất Nam phân phối. Hơn 1.000 người bỏ tiền mua đất nhưng đến nay chưa nhận được sổ đỏ nên tập trung đông người khiếu nại, tạo ra các điểm nóng về an ninh trật tự.

Đắc Thành

