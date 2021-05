Cựu tiếp viên hàng không kiếm triệu USD từ sách đầu tay

Torri Newman - cựu tiếp viên hàng không Mỹ - ký hợp đồng in sách "Falling" trị giá bảy con số, sau 41 lần bị nhà xuất bản từ chối.

Avid Reader Press - thuộc Simon & Schuster, công ty xuất bản của Mỹ - ký hợp đồng trị giá hàng triệu USD với tác giả "tay ngang" cho bộ sách hai tập. Tiểu thuyết có bối cảnh diễn ra trên chuyến bay từ New York đến Los Angeles, đặt cơ trưởng Bill Hoffman vào tình huống éo le: Chọn gia đình, hay tính mạng của 143 hành khách. Trước đó, vợ và con của ông bị bắt cóc. Để chuộc người thân, nhân vật chính phải tuân theo lời bọn cướp - chuyển hướng hành trình đến Washington D.C., và đâm máy bay vào vật thể bất kỳ.

"Falling" được xuất bản tại Anh ngày 10/7 và ra mắt tại Mỹ vào tháng 8. Cuốn thứ hai của bộ này không nối tiếp nội dung quyển đầu tiên mà diễn ra trong bối cảnh khác, với tuyến nhân vật mới. Ảnh: Simon & Schuster.

Theguardian nhận định nhà văn trẻ miêu tả chi tiết công việc của phi hành đoàn. Ngoài phục vụ thức ăn, nước uống, tiếp viên hàng không còn có trách nhiệm lớn, nhưng ít được nhắc đến - đảm bảo an toàn của hành khách. Trên máy bay, đồng bọn của nhóm bắt cóc trà trộn, định phun khí gas vào khoang hành khách. Tiếp viên trưởng Jo Watkins, trong tình huống cấp bách, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm giữ tính mạng của hơn 100 người. Phi công Ben, phi hành đoàn Kellie, Michael cũng được khắc họa trọn vẹn, từ tính cách đến chuyên môn.

Don Winslow - người viết hơn 20 đầu truyện trinh thám, đánh giá tác giả phân tích sâu sắc tâm lý nhân vật. Newman nhận thấy trong máy bay - một cỗ máy khép kín trên độ cao hơn 10 nghìn mét, con người trở nên yếu đuối, bộc lộ nhiều tính cách bản năng. Trong hiểm nguy, sự dũng cảm, thông minh, hay ích kỷ của con người cũng được tác giả miêu tả cụ thể. Tuy nhiên, trên Goodreads, độc giả Carolyn Walsh cho rằng nhà văn nên viết thêm từ góc nhìn của hành khách, miêu tả thêm cảm xúc của họ khi đối diện thảm cảnh.

Nữ tiếp viên Newman nghĩ ra ý tưởng trong chuyến bay đêm từ Los Angeles đến New York. Vừa canh gác buồng lái - để tránh người lạ đột nhập, cô vừa ngắm hành khách chìm trong giấc ngủ. Cô nhận ra phi công có một áp lực nặng nề là chịu trách toàn bộ sinh mạng trên chuyến bay. Trăn trở người "nắm giữ" buồng lái sẽ ứng xử ra sao trong khủng hoảng, Newman nảy ra ngay tình huống truyện - phi công bị uy hiếp trên không.

Cô hỏi ý kiến các đồng nghiệp về ý tưởng viết lách này. Phần lớn các đồng nghiệp đều nói nếu rơi vào tình huống, họ sẽ sợ hãi, không biết giải quyết như thế nào. Do đó, Newman quyết định sáng tác tiểu thuyết, tự tìm đáp án cho câu hỏi. Để phổ cập kiến thức, trong lúc làm việc, Newman tranh thủ học cách vận hành máy bay, cũng như chú tâm quan sát, phân tích tâm lý của các tiếp viên. Mỗi khi có ý tưởng mới, cô chớp ngay giấy ăn, ghi nhanh để không quên. Sau khi tan ca, tác giả tập hợp các ghi chú, sắp xếp lại thành câu chữ.

Torri Newman (T.J. Newman) hiện sống tại Arizona. Nhớ lại quãng thời gian bị các nhà xuất bản từ chối, cô nói biết ơn bản thân đã kiên trì nắm bắt cơ hội. Cô 36 tuổi, sắp có buổi ký tặng sách đầu tiên, nhưng vẫn chưa hết bất ngờ với thành công, thấy mình như "Cinderella" được ban phép lạ. Ảnh: Steve Craft/The Guardian.

Newman tham vọng ra sách, nhưng bị hơn 40 nhà xuất bản từ chối. Đến cuối 2019, cô trình bày bản thảo với Shane Salerno - nhà biên kịch có thâm niên hơn 30 năm trong nghề. May mắn, cô được Salerno trao cơ hội, hướng dẫn chỉnh sửa cách viết. Vì thế, cô nghỉ việc ở hãng bay, toàn tâm toàn ý sáng tác, cật lực hoàn thiện tiểu thuyết. Theo Sarah O'Connell Show, mỗi ngày, trong nền nhạc của các tác phẩm bom tấn Hollywood, Newman tưởng tượng từng thước phim gay cấn trong đầu, sau đó dùng ngôn từ để diễn đạt tâm trạng, tình huống. Tác giả còn hình dung diễn viên Regina King đóng tiếp viên Jo - với tính cách quyết liệt, mạnh mẽ, để dễ miêu tả nhân vật này hơn. Cô nhận mình "non tay" trong cách xử lý tình huống truyện. Vì thế, Newman in bản thảo, cắt ra, phân theo từng câu chuyện nhỏ để sắp xếp lại. Sau nhiều lần, cô tìm được cách dẫn dắt ưng ý, với nhiều "nút thắt" cần tháo gỡ.

Trước khi làm tiếp viên, Newman tốt nghiệp ngành diễn viên nhạc kịch, ấp ủ giấc mơ đứng trên sân khấu. Tuy nhiên, do không tìm được cơ hội thử sức, cô thất vọng, trở về quê nhà Phoenix, Arizona, sau nhiều năm bôn ba ở New York. Mất niềm tin vào cuộc sống, cô tạm làm việc tại một hiệu sách, dành nhiều thời gian suy ngẫm về tương lai. Nhờ tiếp xúc với sách mỗi ngày, cô được "chữa lành tinh thần" và nảy sinh tình yêu văn chương. Năm 2011, Newman được mẹ và chị gái - vốn làm việc trong ngành hàng không, gợi ý thi tuyển tiếp viên. Tuy không yêu thích công việc này, cô cho rằng đây là một trải nghiệm mới, giúp cô tiếp xúc với nhiều người hơn. Sau nhiều năm làm việc trên máy bay, cô thực hiện được khao khát viết lách.

Tháng 8/2020, nữ tác giả "choáng ngợp" khi được đề nghị ký hợp đồng xuất bản với giá trị cao. Jofie-Ferrari Adler - Phó giám đốc của Avid Reader - ấn tượng với cách viết không bóng bẩy, đầy ắp chất hiện thực của một người trong nghề. Ông cho rằng tác phẩm sẽ hấp dẫn độc giả thời dịch - khi phần đông người đang chán chường, u buồn, thiếu hứng thú với cuộc sống.

Theo Hollywoodreporter, hãng phim Universal mua bản quyền truyện để chuyển thể phim, trị giá 1,5 triệu USD. Trước đó, 14 hãng phim, và nhiều nhà sản xuất săn đón tác phẩm. Trang báo lý giải sau khi series The Flight Attendant - khai thác về biến cố trên máy bay - gây tiếng vang, được đề cử giải Quả Cầu Vàng 2021, dòng phim kịch tính này được giới làm phim chú ý.

Quỳnh Quyên (theo The Guardian)