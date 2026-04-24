Cựu tiếp viên hàng không cùng vợ buôn ma túy

TP HCMTừng làm tiếp viên hàng không, Lê Nguyễn Huy Hoàng cùng vợ và em họ tham gia đường dây mua bán ma túy, trực tiếp giao hàng nhiều lần để hưởng tiền công.

Ngày 24/4, Lê Nguyễn Huy Hoàng (31 tuổi) và Nguyễn Nhật Doanh (28 tuổi) bị TAND TP HCM tuyên phạt 16 năm 6 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Người có vai trò chính trong vụ án, Nguyễn Tôn Thùy Khanh (31 tuổi, vợ Hoàng) bị tuyên phạt 18 năm tù về cùng tội danh.

Hoàng khai làm tiếp viên cho một số hãng hàng không từ 2016 đến 2022, từng tham gia các chuyến bay giải cứu thời điểm dịch Covid-19. Sau đó bị cáo nghỉ làm và cùng vợ tham gia vào việc mua bán ma túy.

Bị cáo Lê Nguyễn Huy Hoàng (trái) và Nguyễn Tôn Thùy Khanh (phải). Ảnh: Bình Nguyên

Cáo trạng xác định, từ năm 2021, Khanh bắt đầu mua bán ma túy từ một người tên Ken (không rõ lai lịch). Một năm sau, bị cáo chuyển sang lấy "hàng" của người tên Múc do giá rẻ hơn. Trong quá trình mua bán, Khanh nhờ chồng và Doanh (em họ) giao ma túy, trả công từ 200.000 đồng đến một triệu đồng mỗi lần.

Từ tháng 7 đến tháng 9/2023, Khanh cùng chồng và em họ 7 lần thực hiện hành vi mua bán 600 gram ma túy và 700 viên thuốc lắc.

Trong đó, lần cuối cùng vào ngày 14/9/2023, khi Khanh đang ở Bình Thuận đã đặt mua 100 gram ma túy từ Múc. Khanh chỉ đạo Danh đi nhận hàng còn Hoàng dùng thẻ ngân hàng của vợ rút tiền để trả phí mua ma túy.

Tối cùng ngày, Khanh chỉ đạo Hoàng đi giao ma túy cho một số người do Múc giới thiệu. Trên đường đi, Hoàng bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Khám xét nơi ở của các bị cáo, công an thu giữ gần 400 gram ma túy các loại.

Trả lời HĐXX, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu.

Bị cáo Hoàng bày tỏ ăn năn, cho biết có lỗi với gia đình, đặc biệt là con nhỏ phải sống thiếu vắng cả cha lẫn mẹ. "Bị cáo mong tòa cho hưởng mức án nhẹ để sớm được về chăm sóc con. Bị cáo hứa sau này sẽ dạy con thành người tốt", Hoàng nói.

Khanh cũng tỏ ra hối hận, cho rằng đã nhận thức được hành vi sai trái gây ảnh hưởng lớn đến xã hội. Thời điểm phạm tội, bị cáo đang mang thai, sau đó sinh con trong trại giam. Hiện con nhỏ được ông bà ngoại nuôi dưỡng, trong khi cha mẹ bị cáo đã lớn tuổi, hoàn cảnh khó khăn. Khanh xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chăm sóc con.

Bình Nguyên