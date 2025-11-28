Cựu tiền đạo Real so bì kỹ thuật móc bóng với Ronaldo

Tây Ban NhaHugo Sanchez, 67 tuổi, cho rằng bản thân ghi bàn bằng kỹ thuật vô lê "xe đạp chổng ngược" nhiều hơn Cristiano Ronaldo.

"Tôi vừa xem bàn vô lê tung móc thứ tư của Cristiano Ronaldo. Tôi rất vui vì điều này. Tôi cũng xin chia sẻ video 13 trong hơn 30 bàn tương tự mà tôi từng ghi", Hugo Sanchez viết trên X ngày 27/11.

Thông điệp của Sanchez đề cập tới pha làm bàn của Ronaldo trong trận Al Nassr thắng Al Khaleej 4-1 tại vòng 9 Saudi Pro League. Bên cạnh thực hiện ở tuổi 40, bàn thắng của siêu sao người Bồ Đào Nha còn gây ấn tượng khi bóng đạt tốc độ tương đương 70 km/h, thân người vươn cao khoảng 2,2 đến 2,4 mét khi bật nhảy, và góc dứt điểm nằm trong khoảng 75 đến 90 độ hướng vào góc cao khung thành.

Ronaldo vô lê xe đạp chổng ngược ghi bàn trong trận Al Nassr thắng Al Khaleej 4-1 ở Saudi Pro League hôm 23/11. Ảnh: Reuters

Sanchez là huyền thoại của Real cuối thập niên 1980. Cựu tiền đạo 67 tuổi người Mexico từng ghi 208 bàn cho chủ sân Bernabeu, xếp thứ bảy trong danh sách những cầu thủ lập công nhiều nhất CLB.

Thời đỉnh cao, ông nổi tiếng với biệt danh "Vua xe đạp chổng ngược", khi ghi được hơn 30 bàn bằng kỹ thuật này, trong đó có 12 lần cho Real.

Trong khi đó, theo báo Tây Ban Nha Marca, nếu tính gộp cả những cú vô lê cắt kéo, Ronaldo ghi từ 25 đến 29 bàn kiểu này. Tác phẩm nổi tiếng nhất của anh là cú vô lê vào lưới Juventus ở tứ kết Champions League 2017-2018. Nhờ tuyệt phẩm này, Ronaldo lần đầu giành giải Bàn thắng đẹp nhất mùa do UEFA tổ chức.

Ronaldo hiện nắm giữ kỷ lục ghi 450 bàn cho Real.

Sanchez thi đấu cho Real từ năm 1985 đến 1992. Ảnh: Marca

Bên cạnh thành tích cá nhân, Sanchez còn giành năm La Liga, năm danh hiệu Vua phá lưới La Liga, một Giày Vàng châu Âu và một UEFA Cup trong màu áo Real.

Ronaldo chỉ giành hai La Liga và ba Vua phá lưới, nhưng có bốn Quả Bóng Vàng, ba Giày Vàng châu Âu và bốn Champions League tại sân Bernabeu. Ngoài ra, anh còn giành một Quả Bóng Vàng, một Giày Vàng châu Âu và một Champions League với Man Utd.

Ở tuổi 40, Ronaldo vẫn thi đấu tốt. Anh đang giữ kỷ lục ghi 954 bàn toàn bộ sự nghiệp và hướng đến con số 1.000.

13 bàn vô lê xe đạp chổng ngược của Hugo Sanchez 13 bàn vô lê xe đạp chổng ngược được Hugo Sanchez chia sẻ.

Thanh Quý (theo X, Marca)