Cựu tiền đạo HAGL giúp Hà Tĩnh thắng derby xứ Nghệ

Nghệ AnNhờ cú đánh đầu mở tỷ số của cựu tiền đạo HAGL Chevaughe Walsh, Hà Tĩnh thắng SLNA 2-0 trên sân Vinh ở vòng 10 V-League chiều 17/4.

SLNA 0-2 Hà Tĩnh

* Ghi bàn: Chevaughe Walsh 32', Tuấn Hải 93'

29 năm sau ngày tách tỉnh, đây là lần thứ hai xứ Nghệ có trận derby ở hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. V-League 2020, Hà Tĩnh dẫn trước bởi bàn thắng của Văn Tám, song Phan Văn Đức đã tỏa sáng bằng pha kiến tạo giúp Hồ Tuấn Tài lập công, giữ một điểm lại sân Vinh.

Mùa này, Hà Tĩnh hành quân đến Vinh dự derby trong tình thế đứng chót bảng, vừa chia tay HLV Phạm Minh Đức. SLNA cũng không khá hơn khi đứng thứ 10 với 10 điểm, song với đầu tàu Phan Văn Đức, cầu thủ vừa ghi hai bàn trong chiến thắng trước Bình Dương ở vòng 9, được kỳ vọng sẽ gieo sầu cho đội bóng láng giềng.

HLV Nguyễn Thành Công, người tiếp quản ghế nóng ở Hà Tĩnh do HLV Phạm Minh Đức để lại, nói đối đầu với đội bóng quê hương Nghệ An luôn có nhiều cảm xúc, song sẽ gạt bỏ tình cảm để làm tốt công việc. Và thực tế, Hà Tĩnh đã "lột xác" so với những trận đấu toàn thua và hòa trước đó.

SLNA (áo vàng) chơi lép vế trước Hà Tĩnh dù thi đấu trên sân nhà. Ảnh: Hùng Lê

Hai người cũ của HAGL là trung vệ Kelly Oahimijie và tiền Chevaughe Walsh, từng mắc sai lầm trong trận thua 0-1 của Hà Tĩnh trước Sài Gòn ở vòng 9, bị HLV Phạm Minh Đức chê tơi tả, thậm chí tính tới phương án "bỏ hết ngoại binh cho tốn tiền" nếu còn tại vị, bất ngờ chơi như lên đồng trận này. Kelly thi đấu điềm tĩnh, chắc chắn, khóa chặt hai ngòi nổ quan trọng của nhà là tiền đạo Bruno và tiền vệ Phan Văn Đức. Khác với vẻ chậm chạp, liên tục mất bóng ở những trận trước, Walsh chơi thanh thoát, di chuyển rộng. Nếu may mắn, cựu tiền đạo HAGL có thể ghi bàn ở phút thứ 8, nếu như cú sút cận thành không bị Văn Hoàng cản phá, sau pha chọc khe tinh tế của Văn Hiệp.

Nhưng Walsh cũng không phải chờ đợi lâu để có bàn thứ ba kể từ đầu mùa cho Hà Tĩnh. Phút 32, Văn Hiệp có bóng trống trải bên cánh phải, dốc xuống và tạt vào trong, Walsh chọn vị trí đánh đầu, bóng trúng hậu vệ Igor Jelic của SLNA bay vào lưới, khiến thủ môn Văn Hoàng bó tay.

SLNA căng cứng, liên tục chuyền hỏng, người được kỳ vọng nhất là Phan Văn Đức bị các hậu vệ của đội khách là Văn Nam, Kelly khóa chặt. Bruno, ngoại binh mùa trước là cây làm bàn chủ lực giúp Hà Tĩnh lọt vào top 8 bị bắt bài, không có những pha dứt điểm một chạm hay đánh đầu sở trường. Anh có một vài tình huống dứt điểm, song không đủ hiểm hóc để đánh bại thủ môn Quang Tuấn.

Chevaughe Walsh (áo hồng) tỏa sáng giúp Hà Tĩnh thắng derby xứ Nghệ. Ảnh: Hùng Lê

Trận đấu này ghi đậm dấu ấn của tân HLV Nguyễn Thành Công. Ông chủ động cho học trò chơi phòng ngự phản công trong hiệp 2. Phi Sơn, đội trưởng của Hà Tĩnh, luôn chơi trọn 90 phút ở các trận trước, bị đối phương bắt bài, không thể thực hiện các pha đột phá, HLV người Nghệ An nhận ra điều này đã thay anh ra ở giữa hiệp hai bởi tiền vệ kiến thiết Trung Học. Ngoại binh Akinade, tiền đạo bị HLV cũ "chê", cũng được ông cho vào sân để phá lối chơi đối phương.

Những thay đổi của HLV Thành Công đều phát huy tác dụng. Phút 93, Trung Học, người đá thay vị trí của Phi Sơn thoát xuống bên cánh phải, loại bỏ hậu vệ của SLNA, chuyền bóng vào trong cho Tuấn Hải. Tiền vệ của Hà Tĩnh dứt điểm trong tư thế trống trải từ cự ly hơn 10 m, ấn định tỷ số 2-0 cho đội khách ở phút 93. Derby xứ Nghệ lẽ ra có kết quả đậm hơn cho Hà Tĩnh, nếu như Văn Công hay Akinade không bỏ lỡ các cơ hội mười mươi khi đối mặt với Văn Hoàng.

"Tôi rất hạnh phúc với chiến thắng này. Toàn đội đã trải qua nhiều áp lực, cầu thủ bị đè nén tâm lý quá lâu. Những trận vừa rồi không may mắn, rất may hôm nay đã giải tỏa được", HLV Thành Công nói tại buổi họp báo sau trận. "Tôi chỉ có hai ngày làm việc, mọi nền tảng đều thừa hưởng từ HLV Phạm Minh Đức. Tôi chỉ giúp học trò giải tỏa tâm tư, truyền cho họ sự thoải mái khi vào sân chơi bóng, cùng làm việc, chiến đấu vì mục tiêu chung của đội".

Tuấn Hải (số 10) cùng đồng đội ăn mừng bàn thắng ấn định tỷ số 2-0. Ảnh: Hùng Lê

HLV trưởng Hà Tĩnh cho biết thêm, với ba ngoại binh, khi tiếp quản đội đã gặp riêng, nói rõ cho họ hiểu tầm quan trọng của mình, cố gắng thay đổi, rất may là ý thức trách nhiệm của những cầu thủ này rất cao. "Dù đội đá không tốt ở mùa này, nhưng CĐV vẫn lặn lội sang Vinh cổ vũ. Hà Tĩnh là mảnh đất người hâm mộ yêu bóng đá không kém gì Nghệ An, họ yêu một cách trong sáng. Thực sự chúng tôi cần họ, sẽ làm tất cả để khán giả cổ vỗ mình", ông Thành Công cho biết thêm.

Còn HLV trưởng SLNA, ông Ngô Quang thì nói: "Thực sự hàng công của SLNA đang gặp vấn đề. Khi Phan Văn Đức bị phong tỏa thì chơi bế tắc. Ngoại binh không đủ mạnh mẽ để gây áp lực lên đối phương, đội sẽ phải thay đổi".

Thắng 2-0 derby xứ Nghệ, Hà Tĩnh vươn lên vị trí thứ 13, bằng điểm Sài Gòn nhưng thi đấu hơn một trận. SLNA tạm đứng thứ 11, hơn chính Hà Tĩnh một điểm. Vòng 11, Hà Tĩnh trở về sân nhà tiếp Bình Dương, trong khi đó SLNA làm khách tại Hải Phòng.

Đức Hùng