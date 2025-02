Cựu thượng úy đánh chết nghi can trộm chó bị phạt 9 năm tù

Bình ThuậnLê Hữu Tùng, cựu thượng uý Công an huyện Đức Linh, bị phạt 9 năm tù do cùng sinh viên thực tập còng tay và đánh nghi can trộm chó tử vong.