Cựu thượng úy CSGT bắt cóc trẻ em lĩnh 20 năm tù

Hà NộiTòa đánh giá hành vi Nguyễn Đức Trung, cựu thượng úy CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc, bắt cóc bé trai đòi 15 tỷ đồng tiền chuộc, là thể hiện sự liều lĩnh, coi thường pháp luật.

Ngày 29/12, Trung, 31 tuổi, bị TAND Hà Nội tuyên phạt 20 năm tù về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản theo Điều 169 Bộ luật Hình sự.

Khi phạm tội, Trung là cán bộ Đội tham mưu Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc, hiện đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân.

Theo HĐXX, hành vi của Trung nhằm vào đối tượng yếu thế là trẻ em, với mục đích chiếm đoạt số tiền rất lớn, là đặc biệt nghiêm trọng. Khi hành vi bị phát hiện, bị cáo còn có nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng công an, gây ảnh hưởng an ninh, trật tự xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh lực lượng công an nhân dân... nên phải xử nghiêm.

Nguyễn Đức Trung tại tòa sáng 29/12. Ảnh: Danh Lam

Theo cáo trạng công bố tại tòa, năm 2019, Trung vay tiền của nhiều người không có khả năng trả, nên lên kế hoạch đi tìm những nhà khá giả để trộm cắp, bán lấy tiền. Ngày 4/7, Trung thuê ôtô, lắp biển số giả, mua súng bắn đạn cao su, đến Khu đô thị Việt Hưng và Vinhomes ở quận Long Biên nhưng không tìm được nhà nào sơ hở để ra tay.

VKS cáo buộc, sau nhiều lần không thể trộm cắp, chiều 14/8, Trung nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em tống tiền nên mua cuộn băng dính loại to, găng tay và dây chun buộc hàng... Đến trước một căn nhà ở Khu đô thị Việt Hưng, thấy cậu bé 7 tuổi đang đi xe đạp một mình, bị cáo khống chế bắt lên ôtô, trói vào ghế phụ của xe. Sau khi cháu bé đọc số điện thoại người thân, Trung gọi cho mẹ nạn nhân đòi 15 tỷ đồng tiền "chuộc mạng" con.

Gia đình bé trai thông báo đã chuẩn bị được 6 tỷ đồng và 300.000 USD (tương đương 7,15 tỷ đồng). Trung yêu cầu để tiền trong túi màu đen, lái xe mang đến khu vực đường gom gần Khu công nghiệp Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Rạng sáng 15/8, khi Trung đến lấy túi tiền thì bị bắt.

Trả lời HĐXX, Trung khai mang nợ 6-7 tỷ đồng vì chơi tiền ảo, không có cách nào trả nên tính đi trộm cắp, nhắm vào khu đô thị ở quận Long Biên vì nghĩ ở đây nhiều nhà có điều kiện.

Bị cáo phủ nhận lời khai tại cơ quan điều tra "khi bắt cóc cháu bé đã dọa nếu không ngoan chú cho ăn đạn". Trung nói, lúc đó chỉ đưa khẩu súng lên rồi hỏi bé trai "có biết đây là gì không, nếu không ngoan thì không được về với gia đình".

Sau khi nhận tiền của gia đình nạn nhân, Trung không mở ra xem mà cầm thẳng lên ôtô để bỏ trốn. Nhưng chỉ đi được vài trăm mét, bị cáo bị cảnh sát chặn bắt. Khi từ trên xe xuống, Trung đánh rơi súng xuống đất, đạn nổ khiến một cảnh sát bị thương. "Bị cáo không có ý thức chống đối gì", Trung lý giải.

Nói lời sau cùng, bị cáo xin lỗi gia đình nạn nhân và người dân vì khiến họ sống trong tâm lý sợ hãi; đồng thời xin lỗi lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc và gia đình, đồng nghiệp.

Hải Thư