Cựu thượng úy công an bị cáo buộc dùng nhục hình

Đồng NaiNguyễn Mạnh Dũng, cựu cán bộ Công an xã Bàu Cạn, bị cáo buộc cùng dân phòng đánh nghi can tổ chức sử dụng ma túy gây thương tích 1%.

Ngày 19/2, TAND huyện Long Thành cho biết chuẩn bị xét xử Dũng (33 tuổi, cán bộ Công an xã Bàu Cạn) và Nguyễn Danh Thiện (dân phòng xã) về tội Dùng nhục hình.

Theo cáo trạng, đêm 31/10/2023, Công an xã Bàu Cạn nhận tin báo tại nhà Vũ Tuấn Hậu, 26 tuổi, đang tụ tập sử dụng ma túy liền đến kiểm tra. Lúc này, Hậu đang cùng vợ và hai thanh niên ở trong nhà, thấy lực lượng chức năng liền bỏ chạy vào nhà vệ sinh, ném gói nylon chứa ma túy nhằm phi tang. Tuy nhiên, một cán bộ công an xã ngăn chặn, thu giữ.

Khi bị đưa về trụ sở UBND xã Bàu Cạn làm việc, Hậu không hợp tác. Dũng cùng Thiện đứng lên ghế, dùng còng số 8 còng hai tay anh này vào song sắt cửa sổ ở hội trường UBND xã. Hậu phải đứng bằng đầu ngón chân, hai gót chân không chạm đất.

Khi nghe tiếng la hét của anh này, nhiều người thân của Hậu đứng ngoài đường đã đẩy cổng chạy vào sân rồi vào hội trường UBND xã nhưng bị công an đuổi ra ngoài. Người nhà của Hậu hỏi "tại sao lại còng tay, còng chân Hậu lên cửa sổ mà đánh đập, chích điện như vậy" thì Dũng trả lời "do Hậu tự trèo lên cửa sổ chứ không có ai còng tay, còng chân, đánh đập Hậu cả", cáo trạng nêu.

Dũng và Thiện sau đó tháo còng, đưa Hậu xuống, rồi đưa sang phòng làm việc của Công an xã. Anh này tiếp tục bị còng tay trái vào thành ghế để làm việc đến khoảng 4h hôm sau.

Sáng cùng ngày, Công an huyện Long Thành nắm được thông tin đã đến Công an xã Bàu Cạn yêu cầu đưa Hậu đến trạm y tế để kiểm tra dấu vết trên thân thể. Lập biên bản xác định trên người của anh này có các vết trầy xước nhỏ tại cổ chân, vết bầm nhỏ tại ngực; người tỉnh táo, sức khỏe bình thường.

Trưa cùng ngày, Hậu bị đưa về Công an huyện Long Thành để tiếp tục làm việc và được Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành thăm khám. Tại đây, bệnh viện xác định Hậu bị sưng đau cổ chân, trầy do cánh và cẳng tay hai bên và cổ chân, lưng trầy xước nhẹ, tứ chi vận động bình thường. Chẩn đoán vào viện: "Đa chấn thương phần mềm do đả thương". Kết quả điều tra thể hiện Hậu có tỷ lệ tổn thương cơ thể thời điểm giám định là 1%.

Theo cáo trạng, cựu thượng uý Dũng có vai trò chính trực tiếp thực hiện và chỉ đạo Thiện thực hiện tội phạm, gây đau đớn về mặt thể xác đối với Hậu nhằm mục đích ép buộc người này phải nhận tội.

Ngày 16/7/2024, VKSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Dũng, Thiện về hành vi Dùng nhục hình. Ngay sau đó, Dũng bị Công an Đồng Nai tước danh hiệu Công an nhân dân.

Riêng Hậu đã bị TAND huyện Long Thành tuyên phạt 9 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trần Vũ