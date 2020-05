Cựu thượng úy cảnh sát bị khởi tố tổ chức sử dụng ma túy

Thanh HóaNguyễn Tất Thắng (34 tuổi, cán bộ Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Thanh Hoá) và 6 người bị cáo buộc tổ chức sử dụng ma tuý trong biệt thự.

Quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng với 7 nghi can để điều tra về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá ra ngày 28/5.

Nghi can cầm đầu Hoàng Văn Đông. Ảnh: Lam Sơn.

Hoàng Văn Đông (37 tuổi, ở phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa) được xác định là người cầm đầu, cựu thượng uý Thắng và 5 người có vai trò đồng phạm, giúp sức. Ngày 22/5, Thắng đã bị Giám đốc Công an Thanh Hoá tước danh hiệu công an nhân dân.

Trước đó, khoảng 1h ngày 21/5, cảnh sát ập vào căn biệt thự ở phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn, phát hiện 16 người (gồm 10 nam, 6 nữ) đang sử dụng trái phép chất ma túy trên tầng 3. Kết quả test nhanh cho thấy Thắng và 13 người có phản ứng dương tính với ma túy.

Đông khai chiều 20/5 nhờ mua 8 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc), sau đó mời bạn bè đến biệt thự chia tay anh ta đi chấp hành án tù.

Lam Sơn