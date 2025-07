Cựu thủ tướng Thaksin hiến kế cứu du lịch Thái Lan

Ông Thaksin đề xuất "visa vàng" cho người giàu và tăng phí sân bay để thúc đẩy kinh tế Thái Lan đang tăng trưởng chậm.

Phát biểu tại hội nghị "Mở khóa tương lai Thái Lan" tối 17/7, ông Thaksin Shinawatra cho biết chương trình "visa vàng" có thể mang lại nguồn thu tương đương quy mô nền kinh tế 500 tỷ USD của Thái Lan.

Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra tại Bangkok ngày 9/7. Ảnh:AFP

Cụ thể, ông đề xuất cấp quyền cư trú dài hạn cho khoảng 600.000 người nước ngoài sẵn sàng ký quỹ một khoản lớn để đổi lấy quyền sở hữu bất động sản tại Thái Lan.

"Chương trình này sẽ thúc đẩy tăng trưởng GDP, giảm nợ công và kích thích tiêu dùng nội địa", ông Thaksin nói và cho biết đây là nguồn tiền tươi mới, rất đáng để theo đuổi.

Nền kinh tế Thái Lan vốn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu và du lịch, chỉ tăng trưởng trung bình dưới 2% trong suốt thập kỷ qua, chậm hơn nhiều so với các nền kinh tế lớn khác trong khu vực Đông Nam Á.

Dự báo GDP năm 2025 sẽ chỉ tăng từ 1,3% đến 2,3%, bị kìm hãm bởi nợ hộ gia đình cao và lượng khách du lịch sụt giảm. Ngoài ra, Thái Lan cũng đối mặt nguy cơ bị Mỹ, vốn là thị trường xuất khẩu lớn nhất, áp thuế tới 36%.

Để cải thiện tình hình, cựu Thủ tướng Thái Lan đề xuất Tổng công ty Sân bay Thái Lan (AOT) tăng phí dịch vụ hành khách thêm 300 baht (khoảng 9,22 USD ) mỗi người, tức tăng khoảng 40% so với hiện nay.

Theo ông, điều này có thể giúp AOT tăng lợi nhuận thêm 40 tỷ baht mỗi năm. AOT cần trở thành động lực kinh tế trong vai trò trung tâm hàng không, trung tâm vận chuyển hàng hóa và bảo dưỡng máy bay. Khoản thu này có thể dùng để nâng cấp 6 sân bay do AOT quản lý và biến Thái Lan thành trung tâm hàng không của Đông Nam Á.

Cổ phiếu AOT đã tăng 11% trong phiên giao dịch ngày 17/7, lên mức cao nhất kể từ tháng 3. Kết quả này có được sau khi báo địa phương Kaohoon đưa tin AOT đang lên kế hoạch tăng phí dịch vụ hành khách, phí hạ cánh, đỗ máy bay và thu thêm phí quá cảnh.

Thái Lan đang đối mặt với áp lực phục hồi ngành du lịch. Tuần này, Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) hạ dự báo lượng khách quốc tế năm 2025 xuống còn 35 triệu lượt, giảm 5 triệu lượt so với kế hoạch ban đầu, do lượng khách Trung Quốc không đạt kỳ vọng.

Theo Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, chỉ có 2,3 triệu lượt khách Trung Quốc tới nước này trong nửa đầu năm 2025, giảm mạnh so với con số 3,4 triệu cùng kỳ năm ngoái. Một phần nguyên nhân đến từ lo ngại an toàn sau vụ việc một nam diễn viên Trung Quốc bị bắt cóc qua Thái Lan sang Myanmar. Để trấn an, cựu Thủ tướng đề xuất tự mình mua bảo hiểm cho du khách Trung Quốc để lấy lại niềm tin và kích cầu du lịch.

Tuấn Anh (Theo The Bangkok News)