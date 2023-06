Cựu thủ tướng New Zealand được phong Quý bà

New Zealand phong tước Quý bà cho cựu thủ tướng Ardern vì bà đã lãnh đạo quốc đảo vượt qua nhiều biến cố, trong đó có đại dịch Covid-19.

"Với vai trò là Thủ tướng giai đoạn 2017-2023, Quý bà Jacinda Ardern được công nhận vì đã dẫn dắt đất nước vượt qua các thách thức lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt thời hiện đại", Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins cho biết hôm nay, nhân dịp quốc đảo mừng ngày sinh nhật Vua Charles III.

Dame Grand Companion (Quý bà) là tước hiệu cao quý thứ hai tại New Zealand, thường do thủ tướng New Zealand đề xuất, sau đó được nguyên thủ là người đứng đầu hoàng gia Anh phê chuẩn. Ngoài bà Ardern, Thủ tướng Hipkins còn công bố các tước hiệu dành cho 181 người vì đóng góp của họ cho New Zealand.

Cựu thủ tướng Ardern cho biết bà cảm thấy "phân vân" về việc có nhận tước hiệu hay không, bởi sự thành công của bà khi lãnh đạo New Zealand còn có sự đóng góp của nhiều người khác.

"Chúng ta vượt qua nhiều vấn đề trong 5 năm qua với tư cách một quốc gia, tập thể chứ không phải riêng cá nhân nào", bà Ardern nói. "Nhiều người cũng khích lệ tôi đón nhận tước hiệu này. Do đó, với tôi, đây là một cách để tôi gửi lời cảm ơn đến gia đình, đồng nghiệp và những người đã ủng hộ tôi đảm nhận vai trò thử thách nhất, đáng làm nhất cuộc đời mình".

Bà Jacinda Ardern tại cuộc họp báo ở Sydney, Australia hồi tháng 7/2022, khi còn là Thủ tướng New Zealand. Ảnh: Reuters

Bà Ardern, 42 tuổi, thông báo quyết định từ chức thủ tướng hôm 19/1 "vì không còn đủ năng lượng để tiếp tục công việc". Bà cũng khẳng định sẽ không tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử được tổ chức vào tháng 10. Người kế nhiệm bà là ông Hipkins tuyên thệ nhậm chức cuối tháng 1.

Khi trở thành thủ tướng năm 2017, bà Ardern là nữ lãnh đạo thứ ba của New Zealand và là một trong những lãnh đạo trẻ nhất thế giới. Trong thời gian bà nắm quyền, New Zealand đối mặt và vượt qua nhiều cuộc khủng hoảng, như vụ tấn công khủng bố nhà thờ ở Christchurch, Covid-19 và một đợt núi lửa phun trào chết người.

Bà tái đắc cử nhiệm kỳ hai năm 2020 nhờ cách ứng phó hiệu quả với đại dịch, giúp New Zealand tránh được những đợt bùng phát tàn khốc như ở các nơi khác. Tuy nhiên, bà cũng vấp phải một số sự phản đối do chi phí sinh hoạt tăng, thiếu nhà ở cùng những lo ngại liên quan kinh tế New Zealand.

Bà Ardern không xuất hiện nhiều trước công chúng sau khi từ chức. Bà đảm nhận vị trí đặc phái viên thủ tướng để tiếp tục các nỗ lực ứng phó với chủ nghĩa cực đoan và khủng bố trực tuyến. Đại học Harvard thông báo bà sẽ "hướng dẫn thế hệ lãnh đạo tiếp theo" tại Trường Kennedy vào mùa thu năm nay.

Như Tâm (Theo AFP, Guardian)