Cựu thủ tướng Nepal lần đầu lên tiếng sau khi từ chức

Cựu thủ tướng Nepal Oli kêu gọi điều tra tình trạng bạo lực xảy ra trong các cuộc biểu tình của Gen Z khiến 73 người chết.

"Những kẻ trà trộn vào các cuộc biểu tình đã kích động bạo lực, dẫn đến mất mát bi thảm cho hàng loạt sinh mạng trẻ tuổi", cựu thủ tướng Nepal KP Sharma Oli hôm nay viết trên mạng xã hội Facebook. "Chính phủ đã không ra lệnh nhắm vào người biểu tình và nổ súng".

Thủ tướng Nepal KP Sharma Oli tại thủ đô Kathmandu ngày 29/8. Ảnh: AFP

Đây là lần đầu tiên ông Oli lên tiếng kể từ khi từ chức ngày 9/9. Các cuộc biểu tình ban đầu bùng phát do lệnh cấm mạng xã hội của chính phủ nhưng sau đó leo thang thành bạo lực khi người dân thể hiện giận dữ trước nạn tham nhũng cùng các vấn đề kinh tế kéo dài dai dẳng mà đất nước phải đối mặt.

Ít nhất 19 người chết khi đám đông đụng độ với lực lượng an ninh trong ngày biểu tình đầu tiên hôm 8/9. Tổng cộng, làn sóng biểu tình khiến 73 người thiệt mạng và khoảng 2.000 người bị thương.

Đám đông cướp phá văn phòng chính phủ, đốt cháy một khách sạn Hilton mới khai trương và tấn công nhiều biểu tượng quyền lực khác, trong đó có cả dinh thự của ông Oli, khi cơn thịnh nộ lan tràn khắp các thị trấn và thành phố.

Một số hình ảnh còn cho thấy người biểu tình vung súng trường tự động trong ngày thứ hai của cuộc bạo loạn. "Cần có một cuộc điều tra về các vụ sử dụng loại súng tự động mà cảnh sát không có", cựu thủ tướng Oli nói. "Tôi sẽ không nói nhiều về âm mưu đằng sau sự việc, thời gian sẽ tự trả lời".

Ông Oli không xuất hiện trước công chúng kể từ khi từ chức. Các đồng minh của cựu thủ tướng cho biết ông đang được quân đội bảo vệ. Người kế nhiệm ông, Thủ tướng lâm thời Sushila Karki, cựu chánh án Tòa án Tối cao, được giao nhiệm vụ lập lại trật tự và giải quyết những yêu cầu từ người biểu tình về một tương lai không tham nhũng trước cuộc bầu cử sẽ diễn ra sau 6 tháng nữa.

Vũ Hoàng (Theo AFP)