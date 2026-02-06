Cựu thủ tướng Na Uy bị điều tra vì xuất hiện trong hồ sơ Epstein

Na Uy mở cuộc điều tra cựu thủ tướng Thorbjorn Jagland sau khi ông có mặt trong hồ sơ được công khai liên quan tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

Đơn vị điều tra tội phạm kinh tế Okokrim thuộc cảnh sát Na Uy hôm nay thông báo khởi động điều tra cựu thủ tướng Thorbjorn Jagland với nghi vấn "tham nhũng nghiêm trọng", đồng thời xem xét những mối liên hệ trong quá khứ giữa ông và tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

Ông Jagland giữ chức thủ tướng Na Uy năm 1996-1997 và Tổng thư ký Hội đồng châu Âu giai đoạn 2009-2019. Trong giai đoạn 2009-2015, ông cũng là chủ tịch ủy ban lựa chọn chủ nhân giải Nobel Hòa bình.

"Chúng tôi có cơ sở hợp lý để điều tra. Trong giai đoạn những mối liên hệ xuất hiện, thể hiện qua số tài liệu vừa được công bố, ông ấy đang giữ các vị trí chủ tịch Ủy ban Nobel và Tổng thư ký Hội đồng châu Âu. Okokrim sẽ điều tra liệu quà tặng, các chuyến đi và khoản vay của ông ấy có dính líu đến vị thế bản thân vào thời điểm đó hay không", Giám đốc Okokrim Pal Lonseth nói.

Ngoại trưởng Na Uy Espen Barth Eide cùng ngày cho biết sẽ đề nghị Hội đồng châu Âu tước quyền miễn trừ mà ông Jagland được hưởng với tư cách cựu tổng thư ký, nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều tra.

Cựu thủ tướng Thorbjorn Jagland thăm Paris năm 2019, khi đang giữ cương vị Tổng thư ký Hội đồng châu Âu. Ảnh: AFP

Anders Brosveet, luật sư của cựu thủ tướng Na Uy, cho biết thân chủ "bình thản về cuộc điều tra" và tin rằng điều này sẽ giúp ông Jagland nhận được "sự minh oan chính thức" từ Okokrim, thay vì để báo chí tự tiến hành những cuộc điều tra riêng.

Bộ Tư pháp Mỹ tuần trước công bố thêm gần 3 triệu tài liệu liên quan cuộc điều tra Epstein, tỷ phú tự sát năm 2019 khi chờ xét xử cáo buộc môi giới tình dục và các tội phạm tình dục.

Báo VG của Na Uy phát hiện các tài liệu cho thấy cựu thủ tướng Jagland có nhiều liên hệ với Epstein, trong đó ông từng đề nghị Epstein hỗ trợ tài chính để mua một căn hộ. Ông Jagland, 75 tuổi, nói với VG rằng các khoản vay mua bất động sản của ông đều từ ngân hàng DNB của Na Uy.

Tài liệu được công bố cho thấy ông Jagland từng lưu trú cùng Epstein ở New York năm 2018, cũng như tại căn hộ của Epstein ở Paris năm 2015 và 2018. Ông cũng từng lên kế hoạch cho chuyến đi gia đình tới hòn đảo của Epstein năm 2014 nhưng sau đó hủy lịch trình.

Số email được cho là của ông Jagland gửi Epstein đã gây xôn xao tại Na Uy. Ngày 1/2, cựu thủ tướng Na Uy nói rằng ông đã "phán đoán không tốt" khi duy trì quan hệ với Epstein. Viện Nobel Na Uy ngày 5/2 thông báo đang chờ ông Jagland giải thích về các mối liên hệ được đề cập.

Nhiều người tại Na Uy cũng được đề cập trong tài liệu, trong đó có nhà ngoại giao Mona Juul bị đình chỉ công tác. Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ngày 6/2 thông báo sẽ tiến hành rà soát độc lập đối với CEO của tổ chức là cựu ngoại trưởng Na Uy Borge Brende về quan hệ làm ăn với Epstein. Tài liệu mới cũng nêu chi tiết tình bạn giữa Thái tử phi Mette-Marit và tỷ phú Mỹ.

Epstein bị cáo buộc là người môi giới quan hệ tình dục cho giới quyền lực, với nhiều nạn nhân là bé gái chưa đủ tuổi trưởng thành. Tuy nhiên, một người xuất hiện trong hồ sơ vừa được công bố không đồng nghĩa với họ tham gia hoạt động này.

Dù vậy, loạt tài liệu vẫn gây rúng động công chúng vì hé lộ mạng lưới ảnh hưởng khổng lồ của Epstein, cũng như danh tính nhiều người quyền lực từng phủ nhận liên hệ với tỷ phú này.

Thanh Danh (Theo AFP)