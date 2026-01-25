Cựu thủ tướng Hàn Quốc qua đời tại TP HCM

Cựu thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae-chan qua đời do bệnh nặng sau thời gian điều trị tại TP HCM, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng hôm nay cho biết các cơ quan hữu quan Việt Nam những ngày qua đã phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện y tế tốt nhất để chữa trị cho cựu thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae-chan tại TP HCM.

"Tuy nhiên, ngài Lee Hae-chan đã từ trần do bệnh nặng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo Việt Nam đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới chính phủ Hàn Quốc cùng gia quyến ông Lee Hae-chan", bà Hằng cho hay.

Ông Lee Hae-chan tại sự kiện của PUAC ở Seoul, Hàn Quốc tháng 11/2025. Ảnh: Yonhap

Hãng thông tấn Yonhap cùng ngày dẫn lời các quan chức Hàn Quốc cho biết cựu thủ tướng Lee, 73 tuổi, nói rằng ông gặp triệu chứng giống cúm trước khi khởi hành đến Việt Nam ngày 22/1, tình trạng xấu đi vào thời điểm ông chuẩn bị về nước sau đó một ngày.

Ông Lee được đưa đi cấp cứu ngày 23/1, sau khi bị khó thở trong phòng chờ tại sân bay Tân Sơn Nhất, và dường như đã hai lần ngừng tim.

Hội đồng Cố vấn Thống nhất Hòa bình Hàn Quốc (PUAC), nơi ông Lee giữ chức Phó chủ tịch cấp cao, cho biết gia đình cựu thủ tướng Hàn Quốc đang thảo luận về phương án vận chuyển thi hài và tổ chức tang lễ với các cơ quan liên quan.

Ông Lee từng tham gia phong trào dân chủ trong thời kỳ chính quyền quân sự tại Hàn Quốc, bước vào chính trường thông qua hoạt động sinh viên và đối lập. Ông vào quốc hội Hàn Quốc năm 1988, là nghị sĩ trong 7 nhiệm kỳ, từng giữ chức Bộ trưởng Giáo dục và thúc đẩy cuộc cải cách sâu rộng được biết đến với tên gọi "thế hệ Lee Hae-chan".

Ông Lee đảm nhậm chức vụ Thủ tướng Hàn Quốc dưới thời cựu tổng thống Roh Moo-hyun năm 2004-2006. Ông trở thành Phó chủ tịch cấp cao PUAC vào tháng 10/2025. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc khi đó cho biết quyết định này "nhằm hỗ trợ các chính sách thống nhất và đối ngoại với Triều Tiên của Tổng thống Lee Jae-Myung".

Nguyễn Tiến