Cựu thủ tướng Hàn Quốc bị kết án 23 năm tù

Cựu thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo bị kết án 23 năm tù vì vai trò liên quan trong vụ cựu tổng thống Yoon Suk-yeol ban lệnh thiết quân luật.

"Bị cáo đã coi thường nghĩa vụ và trách nhiệm của bản thân trong vai trò thủ tướng, cho đến tận những phút cuối cùng. Chúng tôi tuyên án bị cáo 23 năm tù", thẩm phán Tòa án Quận Trung tâm Seoul Lee Jin-gwan ngày 21/1 tuyên án với cựu thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo.

Bản án mà thẩm phán Lee đưa ra lâu hơn 8 năm so với đề nghị từ bên công tố. Thẩm phán Lee nói thêm sắc lệnh thiết quân luật do cấp trên của ông Han, cựu tổng thống Yoon Suk-yeol, ban hành hồi tháng 12/2024 nhằm mục đích "lật đổ trật tự hiến pháp" và cấu thành tội nổi loạn.

"Bị cáo được cho là đã đóng vai trò quan trọng trong các hành vi nổi loạn của ông Yoon cùng những người khác bằng cách đảm bảo, ít nhất là về mặt hình thức, việc tuân thủ các yêu cầu", thẩm phán nói.

Cựu thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo tại Seoul hồi tháng 11/2025. Ảnh: AFP

Theo thẩm phán, ông Han "đã bày tỏ lo ngại với ông Yoon" về việc ban lệnh thiết quân luật, nhưng "không phản đối một cách rõ ràng" và cũng không thúc giục các thành viên nội các khuyên ông Yoon từ bỏ ý định.

Trong suốt phiên tòa, ông Han phủ nhận mọi cáo buộc sai phạm, khẳng định ông chưa bao giờ ủng hộ hay giúp đỡ việc ban bố thiết quân luật. Cựu thủ tướng 76 tuổi được lệnh phải trình diện nhà tù ngay lập tức sau phán quyết từ tòa.

Khi ban bố thiết quân luật vào ngày 3/12/2024, cựu tổng thống Yoon đề cập đến "mối đe dọa từ Triều Tiên", gọi quốc hội là "sào huyệt tội phạm" và "thế lực chống nhà nước". Ông điều binh sĩ vũ trang tới trụ sở quốc hội để ngăn chặn các nhà lập pháp bỏ phiếu bác bỏ thiết quân luật nhưng thất bại.

Ông Yoon bị bắt trong cuộc đột kích vào rạng sáng tháng 1/2025, trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Hàn Quốc bị bắt. Ông bị phế truất vào tháng 4 cùng năm và bị xét xử tội nổi loạn cùng các tội khác liên quan tới tuyên bố thiết quân luật. Các công tố viên tuần trước đề nghị mức án tử hình với ông.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Yonhap, Reuters)