Cựu thủ tướng Bangladesh bị tuyên án tử hình vắng mặt

Tòa án Bangladesh tuyên án tử hình vắng mặt với cựu thủ tướng Sheikh Hasina, người đang sống lưu vong ở Ấn Độ sau khi bị lật đổ trong làn sóng biểu tình năm ngoái.

Hội đồng xét xử gồm ba thẩm phán của Tòa án Tội phạm Quốc tế Bangladesh hôm nay tuyên án tử hình vắng mặt đối với bà Hasina, với các tội danh kích động, ra lệnh giết người, không hành động để ngăn chặn tội ác, trong chiến dịch trấn áp người biểu tình chống chính phủ hồi năm 2024.

Thẩm phán Golam Mortuza Mozumder cho rằng bà Hasina đã phạm tội ác chống lại loài người khi đã ra lệnh sử dụng drone, trực thăng và vũ khí sát thương với người biểu tình.

Phát biểu từ Ấn Độ, bà Hasina, 78 tuổi, bác bỏ tội danh và cáo buộc phiên tòa đã kéo dài nhiều tháng là "trò hề mang động cơ chính trị".

Cựu thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina tại Paris, Pháp, hồi tháng 11/2021. Ảnh: AP

Biểu tình ở Bangladesh bùng phát từ tháng 7/2024 nhằm phản đối chính sách phân bổ hạn ngạch viên chức. Cuộc biểu tình nhanh chóng leo thang thành bạo loạn. Người biểu tình kêu gọi bà Hasina, người khi đó mới tái đắc cử nhiệm kỳ 5, từ chức.

Ít nhất 300 người đã thiệt mạng sau một tháng biểu tình. Ngày 4/8/2024 là ngày đẫm máu nhất khi giới chức Bangladesh ghi nhận 94 người thiệt mạng do lực lượng an ninh đụng độ sinh viên, thanh niên. Một ngày sau, bà Hasina tuyên bố từ chức và lên trực thăng rời đất nước. Bà hiện sống lưu vong tại Ấn Độ. Dhaka cáo buộc New Delhi phớt lờ yêu cầu dẫn độ bà để xét xử.

Thân nhân những người biểu tình thiệt mạng đã bật khóc tại tòa khi các thẩm phán tuyên án tử hình đối với bà Hasina và cựu bộ trưởng nội vụ Asaduzzaman Khan.

Cảnh sát, quân đội và các lực lượng bán quân sự đã phải thắt chặt an ninh trên khắp thủ đô. Cảnh sát Dhaka được lệnh "bắn tại chỗ" nếu phát hiện có người ném bom hoặc đốt xe.

Truy tố bà Hasina là một trong những cam kết trọng tâm của chính phủ lâm thời do ông Mohammad Yunus, người từng đoạt giải Nobel Hòa bình, lãnh đạo. Ông Yunus được các thủ lĩnh phong trào biểu tình chọn làm lãnh đạo quốc gia năm ngoái. Chính phủ lâm thời đã bổ nhiệm Mohammad Tajul Islam làm trưởng công tố để xây dựng hồ sơ xét xử bà Hasina.

ICT là tòa đặc biệt vốn được bà Hasina thành lập năm 2010 nhằm điều tra các tội ác chiến tranh xảy ra trong cuộc chiến giữa Đông Pakistan và Tây Pakistan năm 1971, dẫn đến sự ra đời của Bangladesh. Tòa này sau đó được dùng để truy tố các tội ác quốc tế, không chỉ giới hạn ở chiến tranh.

Đức Trung (Theo Guardian, BBC)