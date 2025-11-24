Cựu thủ tướng Anh David Cameron tiết lộ khỏi ung thư tuyến tiền liệt

Cựu thủ tướng David Cameron tiết lộ ông từng mắc ung thư tuyến tiền liệt, hiện khỏi bệnh hoàn toàn nhờ phát hiện sớm và can thiệp bằng liệu pháp tập trung.

Chia sẻ trên tờ The Times hôm 23/11, cựu thủ tướng 59 tuổi cho biết ông quyết định công khai bệnh tình nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, dù bản thân luôn muốn giữ kín đời tư. Hồi đầu năm, ông thực hiện hàng loạt kiểm tra y tế gồm xét nghiệm kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt (PSA), chụp cộng hưởng từ (MRI) và sinh thiết. Kết quả cho thấy chỉ số PSA ở mức cao, khẳng định sự hiện diện của tế bào ác tính.

Các bác sĩ đã áp dụng liệu pháp tập trung (focal therapy) để điều trị cho ông Cameron. Phương pháp này sử dụng sóng siêu âm cường độ cao nhắm trúng đích vào các khối u nhằm tiêu diệt tế bào ung thư mà vẫn bảo tồn các mô lành xung quanh. Nhờ phát hiện kịp thời, quá trình điều trị diễn ra thuận lợi và ông hiện không còn mang mầm bệnh.

Ông Cameron thừa nhận vợ ông, bà Samantha, chính là người đã kiên quyết yêu cầu chồng đi khám. Bà đưa ra đề nghị này sau khi xem chương trình của đài BBC phỏng vấn Nick Jones, một doanh nhân đang tích cực vận động nam giới tầm soát ung thư sau khi chính ông nhận chẩn đoán mắc bệnh.

"Đàn ông chúng ta thường rất tệ trong việc chia sẻ về sức khỏe và hay trì hoãn đi khám. Tôi sẽ cảm thấy rất áy náy nếu không dùng trải nghiệm của mình để cảnh báo mọi người. Việc chụp chiếu đã giúp tôi phát hiện điều bất thường và mang lại cơ hội xử lý sớm", ông Cameron bày tỏ.

Tại Anh, ung thư tuyến tiền liệt đã vượt qua ung thư vú để trở thành căn bệnh phổ biến nhất, ghi nhận khoảng 55.000 ca mắc mới mỗi năm. Bệnh thường gặp ở nam giới trên 75 tuổi và nhóm đàn ông da màu, trong khi các trường hợp dưới 50 tuổi khá hiếm. Theo Tổ chức Ung thư Tuyến tiền liệt Anh, trung bình cứ 8 nam giới sẽ có một người mắc bệnh này trong đời.

Dù giới chức y tế Anh vừa khởi động một chương trình thử nghiệm sàng lọc quan trọng, quốc gia này vẫn chưa áp dụng tầm soát đại trà do lo ngại về độ chính xác của xét nghiệm PSA.

