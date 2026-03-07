Cựu thứ trưởng Nông nghiệp sắp hầu tòa vụ nhận hối lộ 4,5 tỷ đồng

Hà NộiCựu Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng bị cáo buộc nhận 4,54 tỷ đồng để dọn đường cho doanh nghiệp trúng thầu dự án hồ thủy lợi.

Vụ án liên quan cựu thứ trưởng Thắng dự kiến được TAND Hà Nội xét xử từ 30/3 đến 8/4. Ông Thắng, 67 tuổi, là một trong 5 người bị VKSND Tối cao truy tố về tội Nhận hối lộ.

Ông Nguyễn Văn Dân, cựu Giám đốc Công ty Hoàng Dân, bị truy tố 3 tội: Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

17 người còn lại bị cáo buộc một trong hai tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong 23 bị cáo của vụ án, 13 người là cựu cán bộ thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn. Một trong số này đang trốn truy nã là ông Nguyễn Hải Thanh, cựu Phó cục trưởng quản lý xây dựng công trình kiêm Giám đốc Ban 4 của Bộ.

Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng. Ảnh: Media Quốc hội

Sai phạm của ông Thắng liên quan Công ty Hoàng Dân, đơn vị chuyên thi công các công trình thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Giám đốc Dân bị cáo buộc lợi dụng việc quen biết lãnh đạo Bộ để thỏa thuận chi tiền trúng các gói thầu.

VKSND Tối cao cho rằng ông Dân đã hối lộ 40,2 tỷ đồng. Trong đó, đưa thứ trưởng Thắng 4,54 tỷ đồng; đưa ông Trần Tố Nghị, cựu quyền Cục trưởng Quản lý xây dựng công trình 13 tỷ đồng; cựu giám đốc Ban 4 Nguyễn Hải Thanh 6,25 tỷ, cựu Giám đốc Ban 2 Trần Văn Lăng 13,4 tỷ.

Từ đây, Công ty Hoàng Dân đã trúng 5 gói thầu thuộc 4 dự án, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước 251,7 tỷ đồng. Thời điểm đó, các công trình bị xác định có sai phạm gồm: dự án thi công hồ Krông Pách Thượng, tỉnh Đăk Lăk; hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An; dự án hồ Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn và dự án hồ Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình.

Theo nhà chức trách, giám đốc Dân còn sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để hợp thức các khoản chi, vi phạm quy định về kế toán khiến thiệt hại tài sản cho nhà nước gần 100 tỷ đồng.

Thu giữ 6,5 kg vàng tại nhà giám đốc doanh nghiệp

Cơ quan điều tra đã thu giữ tại nhà giám đốc Dân 175 miếng vàng, đã giám định là vàng 99,96%, tổng khối lượng 6,56 kg kèm 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tổng 39 sổ đỏ bị thu giữ trong vụ án, tổng giá trị khoảng 241,7 tỷ đồng. Quá trình điều tra, các bị cáo đã nộp khắc phục tổng gần 50 tỷ đồng.

Số tài sản thu được trong vụ án này đã phản ánh phần nào tính chất "chịu chi" trong hoạt động thâu tóm dự án của doanh nghiệp Hoàng Dân. Ví dụ, năm 2017, khi biết thông tin về dự án hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An, ông Dân gặp thứ trưởng Thắng tại nhà riêng ở phố Trung Hòa, Hà Nội. Hai người khi này đã có quan hệ thân tình qua một số công trình trước đó. Dù vậy "quà gặp mặt", ông Dân mang theo là túi đựng 2.000 tờ 100 USD, tổng 200.000 USD.

Khi đến nhà ông Thắng, ông Dân để túi cạnh bàn uống nước và nói "em biếu anh, mong anh giúp đỡ". Ông Dân xin ông Thắng tư vấn mức "chi phí cho lãnh đạo Bộ" và được dặn liên hệ ông Nghị trao đổi cụ thể về tỷ lệ %.

Được mở đường, ông Dân đến phòng làm việc của ông Nghị ở trụ sở trên phố Nguyễn Công Hoan, trình bày xin được trúng thầu. Ông Nghị đồng ý vì "thứ trưởng cũng đã chỉ đạo".

Trả lời về tỷ lệ % tiền ngoài hợp đồng, ông Nghị nói: "Lãnh đạo Bộ là 5% và Ban 4 là 3%. Tổng tỷ lệ 8% này đã được anh Thắng đồng ý".

Sau khi trúng thầu, tháng 3/2018, ông Dân đến gặp ông Nghị tại nhà riêng, xách theo túi có 10 tỷ đồng, loại mệnh giá 500.000 đồng.

Ông Dân đặt túi tiền sau cánh cửa, lối vào phòng khách: "Em biếu anh quà của dự án Bản Mồng". Ông Nghị đáp ngắn gọi "anh cảm ơn em" rồi hai người chia tay nhau trước cánh cửa, không vào nhà.

VKS cáo buộc, tại dự án Bản Mồng, Công ty Hoàng Dân đã gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước 51,4 tỷ đồng.

Ngoài số tiền 200.000 USD nêu trên, trong thời gian ông Thắng giữ chức vụ Thứ trưởng, vào các dịp lễ tết, giám đốc Dân nhiều lần gửi chúc tết cho ông Thắng. Tổng tiền ông Thắng bị quy kết nhận hối lộ là 4,54 tỷ đồng.

Thanh Lam