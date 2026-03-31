Cựu thứ trưởng Hoàng Văn Thắng: 'Làm tốt, anh em đến cám ơn thì nhận'

Hà NộiTrước cáo buộc nhận 4,5 tỷ đồng, cựu thứ trưởng nông nghiệp Hoàng Văn Thắng khai tiếp doanh nghiệp tại nhà riêng vì "không xa cách như lãnh đạo khác", "anh em đến cám ơn thì nhận".

Từ 30/3, cựu thứ trưởng 67 tuổi Hoàng Văn Thắng đang bị TAND Hà Nội xét xử về tội Nhận hối lộ. Liên quan vụ án, 12 cựu cán bộ thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, ra toà cùng tội này hoặc tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Sai phạm của 23 bị cáo tại vụ án này có liên quan Công ty Hoàng Dân - chuyên thi công công trình thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Giám đốc Nguyễn Văn Dân bị cáo buộc lợi dụng việc quen biết lãnh đạo Bộ để thỏa thuận chi tiền trúng các gói thầu.

Cựu thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Văn Thắng bị dẫn giải tới tòa sáng 30/3. Ảnh: Danh Lam

Khai vào chiều 30/3, cựu thứ trưởng Thắng trần tình về mối quan hệ với "người cho mình tiền". Theo đó, làm thứ trưởng từ cuối năm 2010, ông quen giám đốc Dân khi đi kiểm tra các công trình thủy lợi ở Tây Nguyên đang gặp khó khăn. "Tôi và anh em phải lăn lộn tháo gỡ", cựu thứ trưởng trình bày và không quên dành lời khen đây là công ty "gần như tốt nhất trong các nhà thầu".

7 năm sau cuộc quen biết này, năm 2017, dự án hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An vào giai đoạn chọn nhà thầu. Ông Dân bị cáo buộc tận dụng mối thân tình cũ đã tìm đến nhà ông Thắng để cậy nhờ.

Về việc tiếp doanh nghiệp tại nhà riêng, cựu thứ trưởng Thắng nói khi đi làm việc có quan hệ thân thiết với các nhà thầu, "chứ không như một số lãnh đạo khác xa lánh họ". Do đó khi giám đốc Dân xin đến nhà, ông đồng ý ngay.

Công trình Bản Mồng, hồ thủy lợi lớn nhất Nghệ An, hiện vẫn chưa thể đưa vào sử dụng. Ảnh: Đức Hùng

Luôn đánh giá cao doanh nghiệp này, ông Thắng thừa nhận đã ủng hộ nhưng yêu cầu làm đúng quy định pháp luật, vì đây là "nguyên tắc làm việc cả đời" của mình.

"Gần 7-8 năm rồi giờ nói lại câu đó là vô lý, nhưng cuộc đời làm việc của bị cáo lúc nào cũng theo nguyên tắc đó", ông phân trần với chủ toạ Lê Quang Chiều.

"Bị cáo không thỏa thuận. Lúc nói chuyện xong Dân đi về, bị cáo cũng không biết bên trong túi quà có tiền, sau đó mở ra mới biết", ông Thắng khai và thừa nhận giám đốc Dân khi tìm đến nhà mình "rõ ràng là có mục đích".

Túi quà có 2.000 tờ 100 USD, tổng 200.000 USD, tương đương 4,5 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều lần khác ông tiếp tục được doanh nghiệp này đưa tiền, tổng khoảng 500 triệu đồng. "Bối cảnh lúc đó bị cáo nhận thức giản đơn cứ làm tốt công việc, anh em đến cảm ơn thì nhận. Bị cáo không giữ được lời hứa trước Đảng. Cái đau đớn nhất là không giữ được thanh danh của những người làm thủy lợi", cựu thứ trưởng cúi đầu biện bạch.

"Nếu không nhận khoản tiền đó, bị cáo có tác động đến việc đấu thầu không?", HĐXX hỏi. Ông Thắng đáp: "Nếu không nhận, bị cáo đã không vướng vào pháp luật".

VKSND Tối cao cho rằng ông Dân đã hối lộ 40,2 tỷ đồng, trong đó đưa thứ trưởng Thắng 4,54 tỷ đồng; đưa ông Trần Tố Nghị, cựu quyền Cục trưởng Quản lý xây dựng công trình 13 tỷ đồng; cựu giám đốc Ban 4 Nguyễn Hải Thanh 6,25 tỷ, cựu Giám đốc Ban 2 Trần Văn Lăng 13,4 tỷ....

Từ đây, Công ty Hoàng Dân đã trúng 5 gói thầu thuộc 4 dự án, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước 251,7 tỷ đồng, gồm: dự án hồ Krông Pách Thượng, tỉnh Đăk Lăk; hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An; dự án hồ Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn và dự án hồ Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình.

Theo nhà chức trách, giám đốc Dân còn sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để hợp thức các khoản chi, vi phạm quy định về kế toán khiến gây thiệt hại tài sản cho nhà nước gần 100 tỷ đồng.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 10 ngày.

Thanh Lam