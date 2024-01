Cựu thứ trưởng Công Thương Hoàng Quốc Vượng bị bắt

Ông Hoàng Quốc Vượng, cựu thứ trưởng Bộ Công Thương, bị bắt với cáo buộc sai phạm liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN).

Chiều 4/1, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết ông Vượng bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, tạm giam hai ngày trước để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cựu thứ trưởng Công Thương Hoàng Quốc Vượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bộ Công an

Ông Hoàng Quốc Vượng, 61 tuổi, bị bắt một ngày sau khi nghỉ hưu. Ông tốt nghiệp Trường mỏ MGRI tại Matxcơva (Nga), sau đó trải qua nhiều vị trí như Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên trước khi được bổ nhiệm giữ chức thứ trưởng Bộ Công Thương từ tháng 8/2010. Đến tháng 9/2012, ông Vượng được điều động sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giữ vai trò là Chủ tịch hội đồng thành viên, Bí thư Đảng ủy tập đoàn. Ba năm sau, ông thôi cương vị ở EVN để trở lại làm Thứ trưởng Công thương.

Trong thời kỳ làm Thứ trưởng Công Thương từ 2015 đến 2020, ông Vượng được giao chỉ đạo công tác trong lĩnh vực điện lực, năng lượng tái tạo, môi trường và phát triển bền vững, an toàn, công nghệ thông tin, phát triển thị trường. Tháng 11/2020, ông Vượng được điều động, bổ nhiệm làm Chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và nghỉ hưu hưởng chế độ hưu trí từ 1/1.

Bị can Nguyễn Danh Sơn, Giám đốc Công ty mua bán điện. Ảnh: Bộ Công an

Liên quan vụ án tại Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), Bộ Công Thương, hồi tháng 11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 6 người để điều tra tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong số này có ông Nguyễn Danh Sơn, Giám đốc Công ty mua bán điện cùng ba cấp dưới, Trần Quốc Hùng và Trịnh Văn Đoàn, phó phòng và chuyên viên phòng Cấp phép và Quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương.

Phạm Dự