Cựu thủ môn Newcastle bịa chuyện về Rooney

AnhCựu thủ môn Shay Given gây phẫn nộ khi kể một câu chuyện không có thật về Wayne Rooney.

Trong podcast The Overlap hôm 9/4, Given kể về cuộc đối đầu với Rooney trên chấm 11m trong trận Man Utd - Newcastle trên sân Old Trafford ở Ngoại hạng Anh. Theo cựu thủ môn 49 tuổi, trong ba quả phạt đền trước đó, Rooney đều sút về bên phải nên anh đoán lần này ngôi sao của Man Utd sẽ đổi ý.

"Tôi nêu nhận định với HLV Bobby Robson, nhưng ông ấy nói kiểu như 'Không, tôi vẫn muốn cậu đổ người về bên phải'", Given kể lại. "Thế rồi Rooney tiến lên và tất nhiên là sút sang trái, trong khi tôi đổ sang phải".

Given khi còn chơi cho Newcastle đầu thập niên 2000. Ảnh: Popperfoto

Sau chương trình, Given nhanh chóng rơi vào cảnh dở khóc dở cười. vì người xem phát hiện câu chuyện hoàn toàn sai sự thật. Cái sai đầu tiên là Robson rời Newcastle vào ngày 30/8/2004, một ngày trước khi Rooney gia nhập Man Utd. Newcastle cũng là CLB cuối cùng của HLV này.

Ngoài ra, khi còn chơi cho Newcastle, Given chưa từng đối đầu với Rooney trên chấm 11m. Anh chỉ có cơ hội khi khoác áo Aston Villa năm 2011.

"Câu chuyện hay đấy, trừ việc HLV Robson rời Newcastle trước khi Rooney ra mắt Man Utd", một người xem châm chọc trên mạng xã hội X. Nhiều khán giả khác cũng bác bỏ câu chuyện, thậm chí cáo buộc Given bịa đặt.

Given từng là một trong những thủ môn hay nhất lịch sử Ngoại hạng Anh và Newcastle. Anh bắt 462 trận cho đội chủ sân St James' Park từ năm 1997 đến 2009, bên cạnh 134 trận cho tuyển CH Ireland.

Rooney (trái) và Given cùng dẫn dắt Derby County vào năm 2020. Ảnh: Derby County

Rooney chơi 559 trận cho Man Utd từ năm 2004 đến 2017, là cầu thủ lập công nhiều nhất lịch sử CLB với 253 bàn. Cựu tiền đạo cũng giành được năm Ngoại hạng Anh, một Champions League và một Europa League với "Quỷ Đỏ".

Sau khi giải nghệ, Rooney và Given đều theo đuổi sự nghiệp HLV. Năm 2020, hai người thậm chí cùng hợp tác ở đội hạng nhất Derby County, thuộc nhóm HLV tạm quyền cùng Liam Rosenior và Justin Walker. Sau đó, Rooney được bổ nhiệm làm HLV trưởng, nhưng chỉ trụ một mùa.

Thanh Quý (theo The Overlap)