Cựu thủ môn Arsenal và Liverpool thiệt mạng vì tai nạn tàu hỏa

Cựu thủ môn Alex Manninger qua đời ở tuổi 48, sau tai nạn giao thông nghiêm trọng khi ô tô của anh bị tàu hỏa đâm trúng ở một đường ngang dân sinh.

Manninger thiệt mạng tại Salzburg, nơi anh sinh ra. Theo đài địa phương Salzburg ORF, chiếc xe của cựu thủ môn bị tàu đâm khi băng qua đường ngang ở Pabing, gần Nussdorf am Haunsberg, vào khoảng 8h20 sáng giờ địa phương ngày 16/4.

Nguồn tin cho biết Manninger được các nhân viên cứu hộ sơ cứu sau khi ô tô bị kéo lê nhiều mét. Anh được đưa ra khỏi xe, còn lực lượng y tế cũng nhanh chóng có mặt để tiếp tục cấp cứu. Tuy nhiên, cựu thủ môn này không qua khỏi.

Manninger trong màu áo Arsenal giai đoạn 1997-2002. Ảnh: Irish Sun

Manninger được cho là đi một mình trên xe. Cơ quan chức năng sẽ kiểm tra tín hiệu đèn đỏ tại đường ngang để xác định hệ thống có hoạt động bình thường hay không. Lái tàu và khoảng 25 hành khách trên toa không bị thương.

"Chúng tôi bàng hoàng khi biết tin về vụ tai nạn thảm khốc ở Nussdorf, nơi Alexander Manninger mất mạng", Austria Salzburg, CLB đầu tiên trong sự nghiệp của Manninger, chia buồn trên mạng xã hội. "Alexander không chỉ là một phần của gia đình CLB trong giai đoạn 1984-1996, mà trên hết còn là một con người để lại dấu ấn cả trong lẫn ngoài sân cỏ".

Manninger là thủ thành Áo đầu tiên chơi tại Ngoại hạng Anh sau khi gia nhập Arsenal năm 1997. Anh bắt 39 trận cho đội bóng thành London, giành một chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng một Cúp FA.

Chia tay Arsenal, Manninger tiếp tục sự nghiệp tại nhiều CLB châu Âu như Torino, Siena, Red Bull Salzburg, Udinese và Augsburg. Cựu thủ môn này từng vô địch Serie A cùng Juventus, trước khi trở lại Anh chơi mùa giải cuối cùng sự nghiệp trong màu áo Liverpool năm 2016.

"Chúng tôi đau buồn trước sự ra đi của Alexander Manninger, người đã thiệt mạng trong một tai nạn giao thông thảm khốc", Red Bull Salzburg gửi lời tri ân tới Manninger. "Tâm trí của chúng tôi hướng về gia đình và bạn bè anh. Yên nghỉ nhé, Alexander".

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Manninger có 33 lần ra sân cho tuyển Áo từ năm 1999 đến 2009, góp mặt trong thành phần đội tuyển dự Euro 2008.

Vy Anh