Cứu thiếu nữ bị đuối nước

Quảng TrịPhát hiện cô gái 19 tuổi đuối nước, ba người đàn ông ra biển cứu, dìu vào bờ và bốn người khác sơ cứu trong 45 phút.

Sáng 22/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết thiếu nữ 19 tuổi, trú huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, đang điều trị tại Khoa hồi sức chống độc, hiện sức khỏe dần ổn định.

Khoảng 17h chiều 21/8, thiếu nữ gặp nạn khi đang tắm tại biển Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh. Lúc này, anh Trần Văn Quân, trú thị trấn Cửa Tùng, ở gần đó nghe tiếng kêu cứu đã bơi về phía nạn nhân. Cùng lúc, thượng úy biên phòng Hồ Ngọc Lý (Đồn biên phòng huyện đảo Cồn Cỏ) cùng anh Trần Khánh Duy bơi ra hỗ trợ.

"Anh Quân tiếp cận được cô gái, tôi và Duy cùng trợ giúp kéo cô ấy vào. Vị trí gặp nạn cách bờ khoảng 80 m nên khi vào bờ, cả ba cũng đuối sức", thượng úy Lý kể.

Nhiều người nỗ lực sơ cấp cứu nữ thanh niên bị đuối nước. Ảnh: Quang Hà

Ngay khi lên bờ, chị Trần Thị Lệ Hà, cán bộ Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh, đã sơ cứu ban đầu. Lúc này nạn nhân đã giãn đồng tử, tiên lượng xấu.

Sau đó, ba cán bộ công an là thiếu tá Lê Hồng Phong, Trưởng công an xã Vĩnh Thủy, trung úy Đinh Xuân Cường, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Quảng Trị và thượng úy Trần Đức Châu, Công an TP Đông Hà đã đến hỗ trợ.

Ý thức "còn nước còn tát", thiếu tá Phong nỗ lực ấn tim ngoài lồng ngực kèm thổi ngạt trong 45 phút, đến khi nạn nhân nôn ói thì đưa vào cơ sở y tế cấp cứu.

Hoàng Táo